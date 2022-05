A solo 24 horas del Real Madrid vs. Manchester City por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, Pep Guardiola brindó la habitual conferencia de prensa para responder las consultas de los medios sobre su equipo, el rival y más detalles del esperado compromiso. Sin embargo, el estratega español fue sorprendido por un periodista con una particular pregunta.

Un hombre de prensa de la cadena internacional de Movistar le consultó lo siguiente: “Yo quería preguntarle a usted que es un tradicionalista del fútbol, ¿deberían ir a hacerle el pasillo mañana (miércoles) al Real Madrid después de que fuese campeón el pasado sábado en LaLiga?”.

Pep Guardiola se desencajó con esa interrogante y respondió lo siguiente: “No, no... En realidad no tengo opinión. No tengo nada que decir”. Empero, el periodista insistió: “¿O sea no le harán pasillo al Madrid mañana (miércoles) reconociéndole como campeón?”.

El DT del Manchester City cerró el tema de la siguiente manera: “Esto no es LaLiga, es la Champions. Es cuestión de la UEFA. Nosotros ya felicitamos al Real Madrid por ganar LaLiga”, para luego realizar un curioso gesto ante las cámaras.

Previa del Real Madrid vs. Manchester City