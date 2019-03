Pirlo consideró a Juventus superior a Barcelona y analizó opciones de turineses en Champions League

Ganador de la Champions League en dos ocasiones, Andrea Pirlo consideró que Juventus es "superior" al Barcelona y que la remontada lograda en octavos de final contra el Atlético Madrid puede darle al conjunto turinés el empuje definitivo para ganar el torneo de clubes más importante de Europa.



Andrea Pirlo ve al equipo del técnico Massimiliano Allegri entre los máximos favoritos, al igual que el Manchester City, según aseguró en una entrevista publicada este lunes por "La Gazzetta dello Sport".



"En la Champions League casi siempre hay un punto de inflexión. Si es el año correcto se dan unos episodios que te hacen entender que puedes triunfar. En el caso del Juventus es el partido perfecto contra el Atlético, el eliminar al equipo que alberga la final en su estadio o la eliminación del Real Madrid", aseguró Pirlo.



"Juventus me parece superior al Barcelona, mientras que el Manchester City puede ser un rival más peligroso", prosiguió, al analizar algunos de los obstáculos que separan al Juventus de la Copa de Europa.



Pirlo, campeón del mundo con el seleccionado 'Azzurro' en 2006, consideró que el 3-0 endosado por el Juventus al Atlético, para remontar el 2-0 adverso de la ida, fue el fruto de un cambio de mentalidad y de una mayor autoestima.



En este sentido, destacó el peso del portugués Cristiano Ronaldo, autor de un triplete ante el Atlético, por el que el Juventus batió todos los récords de gasto del mercado italiano para ficharlo procedente del Real Madrid.



"No sé si sin Cristiano el partido (contra el Atlético) hubiese terminado 1-0, pero quizás no terminaría 3-0. Si decides cambiar de vida a los 33 años significa que tus motivaciones están al máximo. Solo tienes que ambientarte, y Cristiano lo hizo muy rápidamente", afirmó.



Pirlo también vaticinó que el Juventus puede pasar sin apuros contra el Ajax en los cuartos de final, sin dar excesiva importancia al hecho de que los holandeses hayan arrollado al Real Madrid en los octavos.



"El Ajax en cuartos fue un buen sorteo. Hicieron dos grandes partidos contra el Madrid, pero ese Madrid estaba muy mal organizado. El Juventus no cometerá ese error y físicamente puede 'destruirles'"

