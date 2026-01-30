El sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 se celebró el viernes 30 de enero de 2026 en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. En esta fase participaron los equipos que terminaron entre el 9º y el 24º lugar de la fase de liga para definir los cruces que darán paso a los octavos de final de la máxima competición europea.

Fechas y horarios de los playoffs – ida

Las series del playoff se juegan a dos partidos (ida y vuelta). Las idas están programadas para los días 17 y 18 de febrero de 2026, con horarios habituales de 21:00 CET (que en Sudamérica suele equivaler a 15:00 – 17:00 hora local, dependiendo del país). En ese tramo, por ejemplo, el cruce Benfica vs Real Madrid y otros duelos empezarán por la noche en Europa y por la tarde en Latinoamérica.

Fechas y horarios de los playoffs – vuelta

Las vueltas se disputarán el 24 y 25 de febrero de 2026, con horarios similares en torno a la 21:00 CET, definiendo qué ocho equipos avanzan a los octavos de final. Este formato garantiza intensidad e igualdad, con los equipos mejores ubicados en la fase de liga jugando el partido de vuelta en casa.

Partidos de playoff de Champions League

Tras el sorteo quedaron emparejados los siguientes duelos:

Benfica – Real Madrid

Bodo/Glimt – Inter

Qarabag – Newcastle

Mónaco – PSG

Brujas – Atlético de Madrid

Galatasaray – Juventus

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund – Atalanta

Canales de transmisión para ver playoff de Champions League

En España, los partidos suelen verse por Movistar Liga de Campeones (Movistar+) o por la plataforma UEFA.tv online para usuarios registrados. En Latinoamérica, la señal de la Champions se comparte entre ESPN y Disney+ Plan Premium (especialmente para partidos en vivo), con opciones adicionales de transmisión local según el país. En Reino Unido, derechos como TNT Sports y Amazon Prime Video tienen derechos para mostrar encuentros, mientras que en Estados Unidos, servicios como Paramount+ transmiten varios partidos de la competición completa.