Apenas se consumó la eliminación de la Champions League, los hinchas de Barcelona empezaron a buscar culpables. Pese a tratarse de un histórico para la institución, Xavi Hernández fue uno de los más señalados por la fanaticada. Aunque, Thierry Henry, que vistió la camiseta azulgrana, insinuó que el actual técnico ha tenido mucha suerte.

El francés participó en un panel de CBS Sports posterior a la jornada de la Liga de Campeones. Entonces, al momento de hablar de los catalanes, ‘Titi’ afirmó que si el DT del primer equipo fuera otro diferente a Xavi “el volcán entraría en erupción”. Ello en referencia a las medidas que tomaría el alto mando, como, en su tiempo, pasó con Ronald Koeman.

“Al final del día, los resultados siempre cuentan y eso es lo que vimos recientemente en Inglaterra con el despido de Steven Gerrard”, estableció el legendario de Arsenal. Lo último fue una comparación vinculada a la partida del ex Liverpool del banquillo de Aston Villa y la diferencia en cómo se manejó el caso de Xavi en Barcelona.

De otro lado, el galo admitió que los catalanes van por buen camino en LaLiga, pero para competir en la Champions League “se requiere algo más”. Los españoles se midieron a rivales poderosos como Bayern Múnich, campeón de Alemania, o Inter de Milán, subcampeón de Italia.

Luego, Henry lamentó la caída de los azulgranas por todo lo que significará más allá de lo deportivo, desde la inversión que realizaron hace meses. “Estás en el Barça y por eso te juzgan. No hay tiempo para nada. El Barça lo ha apostado todo en la Champions y necesita ese dinero”, sentenció.

Henry en Barcelona. (Foto: AFP)

Piqué y Alba, en la mira

Según el diario Sport, la directiva de Barcelona aplicará un plan para conseguir las salidas de dos históricos: Gerard Piqué y Jordi Alba. La idea de la institución es alcanzar un acuerdo con ambos jugadores con miras al mercado de fichajes de enero. Por ello, el parón por el Mundial Qatar 2022 será vital para las negociaciones.

Piqué, en su momento, dijo que saldría de la entidad si hay un pedido expreso. No obstante, el central no está dispuesto a regalar un solo euro de los 80 millones que le corresponden. En tanto, Alba ya manifestó hace unos meses que no tiene intenciones de marcharse, pese a que Xavi no cuenta con él.