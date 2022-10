Inter de Milán venció sin problemas al Viktoria Plzen en el Estadio Giuseppe Meazza y por un efecto dominó dejó fuera de la UEFA Champions League al FC Barcelona , pese a que los azulgranas aún tienen dos partidos por delante en el Grupo C.

¿Por qué Barcelona quedó eliminado tras triunfo de Inter de Milán?

Resulta que, con esta victoria, Inter de Milán llegó a los 10 puntos en el Grupo C de la Liga de Campeones, dejando a Barcelona en el tercer lugar con 4 unidades. Si bien es cierto que si los blaugranas ganan sus dos cotejos pendientes frente a Bayern Múnich y Viktoria Plzen, y los italianos caen en la última fecha, también llegarían a las 10 unidades. No obstante, igual no podrían seguir en carrera en la máxima competición de clubes.

¿Por qué? Sucede que, en caso de igualdad de puntos, se considerará los resultados producidos en los enfrentamientos directos. Allí, Inter de Milán tiene una ventaja frente a Barcelona, dado que ganaron por 1-0 en Italia e igualaron 3-3 en España. Por esta razón, los pupilos de Simone Inzaghi tienen asegurada su presencia en los octavos de final.

GRUPO C UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Múnich - 12 puntos. Inter de Milán - 10 puntos. Barcelona - 4 puntos. Viktoria Plzen - 0 puntos.

1° y 2° clasifican a los octavos de final de Liga de Campeones.

3° clasifica a la Europa League.

4° queda fuera de toda competición europea.