Porto vs. Arsenal en vivo online gratis se enfrentan este miércoles 21 de febrero del 2024 por los octavos de final de la UEFA Champions League, desde el Estadio do Dragao. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 3:00 p.m. (hora local) y 5:00 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal de ESPN, y vía streaming mediante Star Plus, HBO Max y Movistar+. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo a través de la WEB de El Comercio.

