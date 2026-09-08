Porto recibe al Manchester City en el Estadio do Dragão por la jornada 1 de la UEFA Champions League. Ambos equipos llegan en un nivel espectacular: los ‘Dragones Azules’ lideran invictos la liga de Portugal con cinco victorias al hilo, mientras que los dirigidos por Enzo Maresca tienen puntaje perfecto en la Premier League. El partido se jugará hoy, martes 8 de septiembre de 2026, y promete emociones desde el pitazo inicial. A continuación, te contamos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

¿A qué hora juegan Porto vs. Manchester City hoy por Champions League?

El horario del partido variará según el país en el que te encuentres. Revisa aquí la guía oficial para sintonizarlo a tiempo:

México: 13:00 horas

13:00 horas Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas

15:00 horas Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas España: 21:00 horas

¿En qué canales transmiten el partido Porto vs. Manchester City por Champions League?

La transmisión oficial por televisión de este encuentro de la Champions League estará disponible a través de las siguientes señales de cable:

Perú, Argentina, Colombia, Chile y resto de Sudamérica: ESPN

ESPN México: Fox Sports / Fox One

Fox Sports / Fox One Estados Unidos: TUDN / Univision (en español), CBS Sports Network (en inglés)

TUDN / Univision (en español), CBS Sports Network (en inglés) España: Movistar Plus+ / Movistar Liga de Campeones

¿Dónde ver online Porto vs. Manchester City gratis por Champions League?

Si prefieres seguir el encuentro desde tu teléfono celular, tablet o computadora, estas son las opciones legales en streaming:

Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, Chile): Podrás ver el partido en vivo a través de la plataforma Disney+ (planes Estándar y Premium).

Podrás ver el partido en vivo a través de la plataforma (planes Estándar y Premium). México: Disponible en streaming mediante la app de Fox Sports y Amazon Prime Video (añadiendo el canal Fox).

Disponible en streaming mediante la app de y (añadiendo el canal Fox). Estados Unidos: Se transmitirá por Paramount+ (inglés) y ViX (español).

Se transmitirá por (inglés) y (español). España: A través de la aplicación oficial de Movistar+.