En medio de la euforia por conquistar la Champions League con el PSG, Marquinhos protagonizó una de las imágenes más emotivas de la final. El defensor brasileño fue directo a consolar a Gabriel Magalhães, quien falló el penal decisivo en la tanda frente al Arsenal.

Mientras sus compañeros corrían a celebrar el bicampeonato europeo, el capitán parisino eligió primero abrazar a su compañero de selección. Gabriel quedó golpeado tras errar el último disparo de los ingleses y Marquinhos no dudó en acercarse para animarlo.

El gesto rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue destacado por hinchas y medios de todo el mundo. En un momento de máxima tensión y felicidad para PSG, el defensor brasileño mostró que la amistad y el compañerismo también tienen espacio en el fútbol de élite.

La escena dejó una de las postales más humanas de la final europea. Más allá de la rivalidad y de la gloria conseguida por el PSG, Marquinhos recordó que del otro lado también había un compañero viviendo uno de los momentos más duros de su carrera.

EL CONSUELO DE MARQUINHOS PARA GABRIEL



El defensor del Arsenal desvió el último penal de su equipo en la tanda y PSG terminó levantando la #ChampionsLeague. Su compatriota fue a consolarlo tras la ejecución. pic.twitter.com/IJuS41005y — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

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