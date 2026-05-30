Resumen

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Marquinhos consoló a Gabriel tras fallar el penal en la final de la Champions League. (Foto: UEFA)
Marquinhos consoló a Gabriel tras fallar el penal en la final de la Champions League. (Foto: UEFA)
Por Redacción EC

En medio de la euforia por conquistar la Champions League con el PSG, Marquinhos protagonizó una de las imágenes más emotivas de la final. El defensor brasileño fue directo a consolar a Gabriel Magalhães, quien falló el penal decisivo en la tanda frente al Arsenal.

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