Promesa de partidazo. Este martes 14 de febrero, PSG vs. Bayern Múnich en vivo y en directo por la ida de los octavos de final de UEFA Champions League, en el estadio Parque de los Príncipes. Los parisinos no podrán contar con Kylian Mbappé por lesión, y esperarán hasta el último a Lionel Messi, quien también arrastra una molestia física. ¿Dónde ver el compromiso? La transmisión estará a cargo de los canales internacionales ESPN, HBO Max, TNT Sports, FOX Sports y Movistar Liga de Campeones, además podrás seguirlo live streaming por STAR Plus y ViX Plus.

VIDEO RECOMENDADO El Comercio | Entrenamiento de PSG previo al partido contra Bayern Múnich. Video: @PSG_inside