PSG vs Bayern Munich EN VIVO por la semifinal ida de la Champions League LaLiga este martes 28 de abril del 2026 en el estadio Parque de los Príncipes. El equipo dirigido por Luis Enrique va por una nueva victoria que le permita dar un paso importante en esta decisiva llave ante un rival que llega como favorito tras eliminar al Real Madrid. Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega PSG vs Bayern Munich por Champions League?

El partido de PSG vs Bayern Munich por la semifinal ida de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú y 9:00 PM de España este martes 28 de abril del 2026 en el estadio Parque de los Príncipes.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 1:00 PM

: 1:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM

2:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM

4:00 PM Hora en España: 9:00 PM

¿Dónde ver PSG vs Bayern Munich EN VIVO por Champions League?

El partido de PSG vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la ida de la semifinal de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de MAX y TNT Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

PSG vs Bayern Munich EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la semifinal ida de la Champions League desde el Parque de los Príncipes.

¿Cómo ver en México, PSG vs Bayern Munich EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de PSG vs Bayern Munich será transmitido a través de TNT Sports y Max mediante cable y streaming por la semifinal de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, PSG vs Bayern Munich por Champions League?

En España, el partido de PSG vs Bayern Munich será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la ida de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, PSG vs Bayern Munich por Champions League?

En Perú, el partido de PSG vs Bayern Munich será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la ida de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, PSG vs Bayern Munich por Champions League?

En Estados Unidos, PSG vs Bayern Munich será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la ida de la semifinal de la Champions League.

Alineaciones de PSG vs Bayern Munich

PSG : Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Bayern Munich: Manuel Neuer; Jospi Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.