PSG vs Chelsea EN VIVO se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes, en París, donde el conjunto que dirige Luis Enrique buscará aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.
El equipo inglés, por otro lado, llega a esta instancia como uno de los candidatos del torneo y quiere dar el primer paso hacia la clasificación a la siguienre ronda. No obstante, los parisinos saldrán decididos a hacer respetar su localía. La llave se definirá en el partido de vuelta que se disputará en Inglaterra.
¿A qué hora juega PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?
El partido de PSG vs Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este miércoles 11 de marzo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Dónde ver PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre PSG vs Chelsea por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Fox Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.
¿Qué canal transmite PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|TNT Sports y Claro TV
|Max
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Honduras
|2:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|El Salvador
|2:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Guatemala
|2:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|México
|2:00 p.m.
|Fox Sports
|Fox One
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Paramount+, UniMás y TUDN
|ViX
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver PSG vs Chelsea por Champions League
- Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026
- Partido: PSG vs Chelsea
- Horario: 3:00 p.m. hora de Perú.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, Max, Fox Sports y Movistar Liga de Campeones.
- Estadio: Parque de los Príncipes.
¿Dónde se juega PSG vs Chelsea?
El compromiso se disputará en el Parque de los Príncipes, estadio ubicado en París y casa del PSG. El recinto tiene capacidad para más de 48 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.