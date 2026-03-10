PSG vs Chelsea EN VIVO se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes, en París, donde el conjunto que dirige Luis Enrique buscará aprovechar su localía para sacar ventaja en la serie.

El equipo inglés, por otro lado, llega a esta instancia como uno de los candidatos del torneo y quiere dar el primer paso hacia la clasificación a la siguienre ronda. No obstante, los parisinos saldrán decididos a hacer respetar su localía. La llave se definirá en el partido de vuelta que se disputará en Inglaterra.

¿A qué hora juega PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?

El partido de PSG vs Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este miércoles 11 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

PSG vs Chelsea EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de ida por octavos de final de la Champions League desde el Parque de los Príncipes.(Crédito: Alamy Stock Photo).

¿Dónde ver PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre PSG vs Chelsea por la ida de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Fox Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

¿Qué canal transmite PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 2:00 p.m. Fox Sports Fox One Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver PSG vs Chelsea por Champions League

Fecha : Miércoles 11 de marzo del 2026

: Miércoles 11 de marzo del 2026 Partido : PSG vs Chelsea

: PSG vs Chelsea Horario : 3:00 p.m. hora de Perú.

: 3:00 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, Fox Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, Fox Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Parque de los Príncipes.

¿Dónde se juega PSG vs Chelsea?

El compromiso se disputará en el Parque de los Príncipes, estadio ubicado en París y casa del PSG. El recinto tiene capacidad para más de 48 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.