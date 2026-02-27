Por Redacción EC

PSG vs Chelsea protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El sorteo realizado el 27 de febrero confirmó este cruce entre el club inglés y el vigente campeón europeo, en una serie que promete gran intensidad por la calidad de ambos planteles.

