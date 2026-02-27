PSG vs Chelsea protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El sorteo realizado el 27 de febrero confirmó este cruce entre el club inglés y el vigente campeón europeo, en una serie que promete gran intensidad por la calidad de ambos planteles.

¿Cuándo juegan PSG vs Chelsea?

El partido de ida se disputará el martes 10 o miércoles 11 de marzo de 2026 en el estadio Parc des Princes, en París, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el martes 17 o miércoles 18 de marzo en Stamford Bridge, en Londres. Este formato de ida y vuelta definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo.

¿A qué hora juegan PSG vs Chelsea?

En cuanto al horario, los partidos de la Champions League suelen comenzar a las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), 5:00 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay, y 9:00 p.m. en España. La UEFA confirmará oficialmente los horarios exactos en los próximos días dentro del calendario oficial de la competencia.

¿Dónde ver PSG vs Chelsea?

La transmisión en Sudamérica estará disponible por ESPN en televisión y vía streaming mediante Disney+ Premium. En España, el encuentro será emitido por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus. En México, los fanáticos podrán seguir el partido por FOX One o TNT Sports, además de la plataforma HBO Max.

Chelsea llega a esta instancia tras una sólida fase de liga, donde consiguió cinco victorias y aseguró su clasificación directa, mientras que PSG superó la fase previa para mantenerse en carrera por el título. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final y continuará su camino hacia la final de la Champions League 2026, que se disputará en Budapest.