PSG vs Dortmund En vivo: sigue el partido que se disputa este martes 19 de septiembre desde las 2:00 de la tarde en el Parque de los Príncipes, por la fecha 1 del grupo F de la Champions League 2023-2024. La transmisión del encuentro se puede ver por televisión en ESPN en Latinoamérica, a través de plataformas como DirecTV (DSports - DGO) y Star Plus. HBO Max transmite en México, Movistar Liga de Campeones en España y Paramount+ en Estados Unidos, entre otros. No te pierdas este partidazo y síguelo en directo en El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO PSG vs DORMUND: así prepararon los parisinos su regreso a la Champions | Video: PSG