El cuarto oficial del PSG vs. Istanbul, Sebastian Coltescu, se ha comunicado con su entorno familiar después de lo acontecido durante la jornada de Champions League. El árbitro rumano fue señalado por usar términos racistas contra el camerunés Pierre Webó, integrante del conjunto turco, quien estaba entre los suplentes.

Este miércoles, el portal ProSport de Rumania (país del juez) reprodujo una comunicación de Coltescu con los suyos. El contacto, de acuerdo con el medio citado, se hizo mediante una llamada telefónico. El réferi se ha defendido por las acusaciones que recibió durante el compromiso en el estadio Parque de los Príncipes.

“Solo estoy tratando de ser bueno. No leeré ningún sitio estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Espero, al menos, esto”, dijo Coltescu, según ProSport, en declaraciones que también ha llegado al periódico español Marca.

El árbitro principal del PSG vs. Istanbul guardó silencio

Ovidiu Hategan, el juez que encabezó la terna rumana, tuvo un contacto con europe1.fr, medio francés. El árbitro lamentó lo sucedido con su colega, pero no brindó más detalles. “No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA. Normalmente, te respondería, pero esta noche no puedo. Evidentemente, estamos desolados, pero respeten nuestro silencio y entiendan la situación”, explicó.

Disculpas desde Rumania

La agencia EFE informó que el ministro de deportes rumano, Ionut Stroe, se pronunció frente al acto racista durante el PSG vs. Istanbul. El funcionario pidió disculpas en nombre de todo el país por lo acontecido en la jornada de Champions League.

“Pido disculpas en nombre del deporte rumano por este incidente desafortunado. Condenamos con firmeza cualquier tipo de expresión o declaración que pueda ser considerada racista o discriminatoria”, indicó Stroe.