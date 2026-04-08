VER PSG vs Liverpool EN VIVO HOY: transmisión del partido por los cuartos de final ida de la UEFA Champions League en el estadio Parque de los Príncipes. ¿A qué hora juegan HOY? El partido se disputa hoy, miércoles 8 de abril de 2026, a las 2:00 PM (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 AM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN2 y Disney+ Premium transmiten el partido en Perú y Sudamérica. Movistar Liga de Campeones y Movisar+ lo televisa en España. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de FOX One y FOX+. Finalmente, en Estados Unidos míralo a través de Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.