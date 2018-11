PSG vs. Napoli EN VIVO vía ESPN 2: en Italia por el Grupo C de la Champions League | EN DIRECTO PSG visitará al Napoli este martes (3:00 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) en el Estadio San Paolo por la cuarta fecha del Grupo C de la Champions League

PSG vs. Napoli EN VIVO vía ESPN 2: en Italia por el Grupo C de la Champions League | EN DIRECTO. (Foto: AFP)