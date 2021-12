Conforme a los criterios de Saber más

El azar tiene esas cosas que te regalan situaciones inesperadas. El nuevo sorteo de la Champions League dejó atrás el duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero dejó el enfrentamiento entre PSG y Real Madrid, con lo que Messi visitará el Bernabéu una vez más, pero, sobre todo, Kylian Mbappé se enfrentará ante el que sería su nuevo club.

El sueño de Kylian Mbappé es conocido: llegar a vestir la camiseta blanca del Real Madrid. No se pudo dar esta temporada por el contrato que mantenía el atacante francés con el PSG. Pero ya desde enero puede negociar con el cuadro español, pero en febrero y marzo tendrá que enfrentárselo por los octavos de la Champions League.

“Dije a finales de julio que quería irme”, declaró Mbappé hace unas semanas sobre la situación en el PSG. En Madrid, todos dan por hecho la llegada del atacante al Real Madrid. “Yo disfruto con Mbappé en la selección, pero en el futuro, ¿por qué no? Es un gran jugador, pero tenemos que respetar a su club. Claro que me gustaría jugar con él en el Madrid, ya lo he dicho antes”, declaró Karim Benzema sobre tener a su compatriota en el club.

Mbappé ya ha enfrentado tres veces al Real Madrid y ha sufrido ser eliminado por los blancos en la única eliminatoria que los enfrentó. Luego pudo marcarles, pero lo hizo en un partido de fase de grupos. Irá por su revancha personal frente al cuadro que lo quiere en sus filas.

Será todo un reto futbolístico para Mbappé. O eliminar al cuadro que lo quiere o de ser eliminado, convencerse de que es el Real Madrid el club donde puede lograr grandes cosas, como es ganar la Champions League.

Torneo Instancia Resultados Detalle Champions 2017-18 Octavos Real Madrid 3-1 PSG

(Cristiano (2), Marcelo / Rabiot)

PSG 1-2 Real Madrid

(Cavani / Cristiano, Casemiro) Avanzó el Real Madrid Champions 2019-20 Fase de grupos Real Madrid 2-2 PSG

(Benzema (2) / Mbappé, Sarabia)

* En el partido en París no jugó: PSG 3-0 Real Madrid El PSG avanzó como líder del grupo, el Real como segundo Fuente: ceroacero.es

