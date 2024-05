Real Madrid enfrenta a Borussia Dortmund en la final de la Champions League. El partido se va a jugar el mítico estadio de Wembley. Si quieres saber qué canal va a pasa la transmisión en vivo por televisión y streaming, lee a continuación.

Canal que transmite Real Madrid vs Borussia Dortmund por la final de Champions

El canal que transmite la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund varía según el país. Conoce todos los canales donde pasan el duelo decisivo entre alemanes y españoles.

Fecha y horario del partido

La gran final de la Champions Real Madrid vs Borussia Dortmund se llevará a cabo el sábado 1 de junio de 2024. Aquí tienes el horario del partido según diferentes zonas horarias:

México. 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 15:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Estados Unidos: 12:00 PT / 14:00 CT / 15:00 ET

Canales que transmiten Real Madrid vs Borussia Dortmund en Vivo

México: TNT Sports y MAX

Estados Unidos: Univisión TUDN CBS Paramount Plus

España: La 1 TVE, Movistar Liga de Campeones

Costa Rica: ESPN Star Plus

Panamá: ESPN Star Plus

Honduras: ESPN Star Plus

Nicaragua: ESPN Star Plus

Guatemala: ESPN Star Plus

El Salvador: ESPN Star Plus

Perú: ESPN Star Plus, ATV

Colombia: ESPN Star Plus

Ecuador: ESPN Star Plus

Venezuela: ESPN Star Plus

Paraguay: ESPN Star Plus

Bolivia: ESPN Star Plus

Uruguay: ESPN Star Plus

Argentina: ESPN Star Plus Fox Sports

Chile: ESPN Star Plus ESPN Premium

Brasil: sbt, TNT MAX

Cómo ver Real Madrid vs Dortmund por la final de Champions en Perú

La final de Champions entre Real Madrid y Borussia Dortmund se va a transmitir por ESPN en Perú. El canal que transmite el partido se puede encontrar en operadores de televisión pagada por cable como DirecTV, Claro TV y Movistar TV.

Canales para ver ESPN en Perú: Canal 504 (SD) y 740 HD Movistar TV / Canal 483 (SD) y 884 (HD) Movistar TV satelital / 621 (SD) y (1621 (HD) DirecTV / 65 (SD) y 523 (HD) Claro TV / 36 (SD) y 1711 (HD) Claro TV satelital.

Cómo ver final de Champions League en España

En España, la final se podrá ver en Movistar Liga de Campeones y La 1 de TVE.

Cómo ver la final de Champions en México

Para los aficionados en México, el partido estará disponible en MAX (HBO) y TNT Sports.

Cómo ver la final de Champions en Argentina

En Argentina, la final de Champions Real Madrid vs Borussia Dortmund se transmitirá por ESPN y Fox Sports. Estos canales también se ven vía streaming en Star Plus, Telecentro Play, DirecTV Go (DGO) y Flow.

Canales para ver ESPN en Argentina: Canal 103 de Flow / Canal 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV / Canal 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro.

Canales para ver Fox Sports en Argentina: Canal 25 (SD) y 106 (HD) de Flow / Canal 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV / Canal 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Cómo ver ESPN en Colombia

Canal 621 (SD) y 1621 (HD) DirecTV / 483 (SD) y 884 (HD) Movistar TV / 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV / 510 (SD) y 540 (HD) Claro TV satelital.

Streaming

Si prefieres ver la final en línea, hay varias opciones disponibles:

Star Plus (disponible en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica)

DGO (DirecTV GO) (disponible en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica)

Movistar TV App (Disponible en Sudamérica)

MAX (México)

FuboTV (Estados Unidos)

Paramount+ (Estados Unidos)

Movistar+ (España)

Cómo Ver el Partido Online

Además de los canales de televisión, puedes disfrutar de la final de la Champions League 2024 en línea a través de servicios de streaming. Aquí te dejamos algunas opciones:

DirecTV GO: Transmite ESPN por su señal en Perú y el resto de países de Sudamérica.

Star Plus: Pasa la final en vivo por ESPN vía streaming.

Movistar TV APP: Tiene las imágenes que transmitirá ESPN.

FuboTV: Disponible en Estados Unidos, ofrece una prueba gratuita y transmite CBS y Univisión.

Paramount+: Otra opción en Estados Unidos para ver la transmisión de CBS.

Movistar+: En España, ofrece la transmisión en línea para los suscriptores de Movistar.

¿En qué países está disponible Star Plus (Star+)?

Star+ está presente en los siguientes países:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela