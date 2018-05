Las semifinales de la Champions League no solo dejaron al Real Madrid y Liverpool como únicos sobrevivientes, sino también lecciones dignas de copiar. Salvo alguna excepción, un 99 % reconoce – y me incluyo– que la Liga de Campeones es el mejor torneo de clubes del mundo, sin embargo, nos quedamos como meros espectadores cuando podríamos aprender más de lo que pasa en el balompié del primerísimo nivel.

Por enésima semana consecutiva, Real Madrid clasificó con la ayuda del árbitro. Aquello fue lo más comentado, muy por encima del 2-2 cardíaco en el Bernabéu. Esta vez fue el turco Çakir quien le dio la espalda al reglamento para favorecer a los blancos, según indicaron en redes sociales. Todos se dejaron llevar por lo más fácil menos los alemanes.

Mientras que el chileno Arturo Vidal utilizaba Instagram para hablar de robo e insultar a Cristiano, Thomas Müller, campeón del mundo en el 2014, destacó la actuación del juez y señaló a los verdaderos culpables: los jugadores del Bayern Múnich.

“El árbitro hizo un buen trabajo, no perdimos por su culpa. Navas estuvo genial”, afirmó el atacante en caliente. Müller también le restó importancia al error del arquero Ulreich, señalando que ellos hubieran podido haber clasificado aun con el fallo.

Que la mano de Marcelo fue tan grande como un estadio, es verdad. ¡Fue penalazo! En un momento clave, ya que se dio en los descuentos del primer tiempo, con el marcador igualado 1-1. El mismo lateral brasileño reconoció luego que la pelota tocó su mano. “Si digo que no me toca en la mano, sería un mentiroso”, confesó. Pero de ahí, sustentar el pase del Real con esa acción es un total despropósito.

En la misma línea de Müller, la prensa alemana no tuvo como principal argumento el pretexto de la mano no cobrada. Los diarios teutones reconocieron la superioridad del Bayern y criticaron su falta de eficacia en el Bernabéu. Según las estadísticas de la UEFA, los bávaros realizaron 8 tiros a puerta contra 3 de los merengues. Y del ‘blooper’ de Ulreich ni se habló. Más bien destacaron su buen rendimiento en la temporada. El único que sí hizo hincapié en el penal no pitado fue “Bild”, diario alemán sensacionalista.

El Bayern tuvo la eliminatoria tanto en Alemania como en España, pero su falta de contundencia lo sentenció. El Madrid no perdonó y pasó a la final. Ahí se verá con Liverpool, equipo con un tridente demoledor. Entre Salah, Firmino y Mané suman 29 goles en la Champions. Veremos si el equipo de Cristiano marca un nuevo hito o los ingleses recuperan su sitial de reyes de Europa.