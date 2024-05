Real Madrid - Bayern: sigue el partido que se va a jugar el miércoles 8 de mayo de 2024 en el estadio Bernabéu por la vuelta de las semifinales de Champions League. Tras un empate 2-2 en la ida, la llave está abierta y ambos equipos salen en busca del pase a la final, pero los merengues contarán con el respaldo de su gente. ¿Dónde se puede ver? La transmisión se verá por ESPN en Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina, donde también se ve por Fox Sports. En México televisan TNT, mientras que Movistar+ Liga de Campeones es el canal que pasa el encuentro en España. Las imagenes tambien se pueden mirar por interner (vía streaming) en plataformas como DGO (DirecTV Go), Star Plus, MAX, Flow, TUDN, Movistar Plus, entre otras. Todos los horarios y canales por país aquí.