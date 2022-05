Real Madrid se proclamó campeón de la Champions League 2021-22 al vencer 1-0 a Liverpool en el Stade de France en un vibrante partido. Uno de los artífices del título tiene nombre y apellido: Thibaut Courtois. El arquero se lució con atajadas impresionantes y evitó el gol en varias ocasiones.

“Tantos años, tanto trabajo, venir al club de mi vida... dije ayer que estaba en el lado bueno de la historia y escuché gente del Livepool y a otra gente...”, fueron las primeras palabras del guardameta belga a Movistar+, después de que el árbitro haga sonar su silbato dando por finalizado el duelo.

Courtois no pudo evitar referirse a sus intervenciones y aseguró que nadie le podía quitar las ganas de volver a campeones. “Todas las que saqué a Mané y a Salah son dos buenas paradas, pero luego ayudando por arriba, hoy nadie me podría quitar con las ganas de ganar la Champions”, indicó.

Por último, el deportista confesó que la de Mohamed Salah fue su mejor atajada “porque tenía que ir a buscarla muy muy lejos, y sabía dónde iba el balón, es una locura, no me lo creo”.

El exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea contó que luego de que el árbitro añada cinco minutos en el segundo tiempo dijo ‘’pero cómo que cinco minutos si no ha pasado nada” y lamentó no poder estar en el matrimonio de su hermano, este domingo: “Lo siento por mi hermano que se casa mañana y no puedo estar”.

El Real Madrid mostró una vez más que es el rey de Europa. El conjunto español sumó este sábado en París su decimocuarto título de Champions League tras vencer por 1-0 al Liverpool, con un gol del brasileño Vinicius Junior en el minuto 59.