Real Madrid conquistó la Champions League este sábado gracias a una apretada victoria sobre Liverpool. El triunfo fue sentenciado por un gol de Vinícius Jr, pero el verdadero héroe del partido fue Thibaut Courtois , portero merengue, quien atajó de todo ante Liverpool y fue elegido como figura.

El guardameta belga celebró a lo grande su primera ‘Orejona’ tras un intento fallido, pero también tuvo algo para lamentar: “Lo siento por mi hermano que mañana se casa y no voy a poder estar”, reveló al final del compromiso en diálogo con Movistar+.

“Hemos demostrado otra vez quién es el rey de Europa”, añadió en su análisis de la final, después del 1-0 a favor del conjunto español en el Stade de France.

“Hemos hecho un gran trabajo, en las últimas semanas me sentí muy bien, una vez que haces la primera parada, luego sólo es focus, focus”, comentó.

El partido “fue una locura, no me lo creo”, agregó el MVP del partido por sus paradas. “Hemos hecho una gran temporada (...) Hoy nadie me podía quitar las ganas de ganar una Champions y por mis muertos que la iba a ganar”, sentenció Courtois.

