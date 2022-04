El 05 de setiembre de 2017 el Perú entero celebró la victoria de nuestra selección por 2-1 a Ecuador en Quito. Un encuentro que nos dejó un paso más cerca de terminar con esa sequía de 36 años fuera de los mundiales.

Los goles del ‘Orejas’ Flores y Paolo Hurtado nos hicieron gritar de alegría y emoción, pero en medio de toda esta algarabía un gesto se haría presente. Uno histórico que quedaría grabado en la memoria de todos los peruanos: el famoso ‘pensá’ de Ricardo Gareca.

Sucedió tras el 2-0 de Hurtado a casi 15 minutos de finalizar el encuentro, en medio del júbilo de los jugadores y el comando técnico. El argentino fue el único que tuvo la cabeza fría para señalarse la cabeza con los índices y pedirle calma a un batallón de hombres desaforados.

Cinco años después de ese histórico momento, el ‘pensá’ de Gareca sigue presente. Se han hecho fotos, videos y memes que imitan el gesto del entrenador de la selección peruana.

Ayer vimos uno de los mejores partidos de la UEFA Champions League: el partido de ida de semifinales entre el Manchester City y el Real Madrid, en el Etihad Stadium. Un partido lleno de tensiones y goles. Carlo Ancelotti no fue ajeno a todas esas emociones y las cámaras lo enfocaron, en el preciso instante en que imitó el famoso gesto de Gareca cuando su equipo iba perdiendo. En su caso no fue para sostener el resultado sino para no bajar los brazos e intentar darle vuelta. Y así fue.

Tras un gran esfuerzo del equipo blanco, lograron acercarse en el marcador por 3-4 y dejar la eliminatoria abierta para definirla la próxima semana en su cancha, en el mítico Santiago Bernabéu. El fútbol, como la política y la historia, está construido por gestos. Y el de Gareca hace rato que ha trascendido las fronteras de nuestro continente. Y por qué no del deporte. Todos necesitamos un poco de serenidad para seguir adelante.