En la previa del Real Madrid vs. Manchester City, por octavos de final de Champions League, David Silva, centrocampista español del equipo de Pep Guardiola, aseguró que si tuviese que fichar un jugador del rival sería a su capitán, Sergio Ramos, que es “un líder” y les “vendría bien”.

“Hay muchos jugadores y algunos compañeros de la selección con los que he compartido mucho. Me quedaría con Sergio porque lo conozco de hace mucho tiempo, es un líder y nos vendría bien”, manifestó en rueda de prensa.

Silva mostró el hambre que tiene el Manchester City por cumplir el objetivo de ganar la Champions League. “Queremos ganar una competición que todavía no hemos conseguido. Vienen dos partidos muy importantes. Mañana es un día grande”.

Destacó la importancia de sacar un buen resultado del Santiago Bernabéu al jugarse la vuelta en Manchester. “Jugar la vuelta en tu casa siempre es mejor. Jugaremos ante nuestra gente con la opción de manejar el resultado de la ida en la que tenemos que hacer un buen partido. Lo primero de todo es conseguir un buen resultado en el Bernabéu”.

Para ello Silva señaló que su equipo tiene que “ser agresivo en ataque” y mostrar personalidad para “controlar el partido”. Se mostró convencido de las opciones de sacar algo positivo, “si estamos a nuestro nivel, podemos hacer un gran encuentro”.

En su día fue objetivo del Real Madrid. No recalar en el conjunto blanco no le dejó una espina clavada. “Mi carrera no la podía imaginar cuando empecé. Ha salido a la perfección. Me he adaptado a estar fuera de mi país y al City, donde he ganado muchos títulos que se había ganado el club desde hace tiempo. Estoy muy contento con todo lo que me ha pasado”.

Por último, Silva se mostró al margen de la sanción de UEFA que impedirá jugar dos años la Champions League al Manchester City. “Nosotros estamos pendientes de jugar y hacerlo contra el Real Madrid es un aliciente. Ganamos la Premier dos años seguidos, que es muy difícil, y ahora el Liverpool está intratable por lo que nos centramos en otras competiciones”.

EFE

