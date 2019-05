¿Cómo Mister Chip ayudó a Real Madrid a conseguir la undécima Champions League?

A puertas de una nueva final de Champions League, siempre hay historias nuevas, de ediciones pasadas, que salen a la luz. Esta vez tocó recordar la úndecima del Real Madrid lograda en 2015-16 gracias a una historia revelada por Mister Chip y cómo sus famosas estadísticas influyeron en el éxito de la Casa Blanca en esa temporada.

Se trata de una revelación que el ex defensa Álvaro Arbeloa le hizo al famoso estadístico español Mister Chip. "Me acaban de pasar un trozo de una entrevista a Álvaro Arbeloa. A mí me lo contó hace mucho, pero yo nunca lo había desvelado. Ahora que ya lo ha hecho Álvaro, esta pasa a ser mi respuesta-tipo para cada vez que me pregunten eso de ¿Y para qué sirven las estadísticas en el fútbol?"

La historia de Mister Chip con la confesión de Álvaro Alberloa dice:

"Me había cansado de leer a MisterChip diciendo que las probabilidades de ganar una tanda de penaltis tirando primero eran de 60% contra un 40%, si tirabas segundo. Dicen que las estadísticas están para romperlas, pero en la mayoría de las ocasiones están ahí para que se cumplan, así que cualquier ayuda, incluso la de las matemáticas, era bienvenida."

"Sí, sí, tranquilo. Ya está hablado, no te preocupes".



Y si Sergio Ramos te dice que no te preocupes, no hay nada de qué preocuparse.



Volvió dos minutos después.



"He perdido el sorteo"



"¡No jodas!"



"Sí, pero tiramos primero y en nuestro campo".



Me guiñó un ojo y se fue riendo.



"Pero ¿Cómo?"



Estábamos ya todos a su alrededor



"Han ganado ellos, pero han elegido tirar segundo, así que yo he elegido nuestro campo"

Aquella final, que en los 90 minutos había terminado empatada 1-1, la terminó ganando Real Madrid por 5-3 en la tanda de penales. Y de ese hecho, el estadístico siguió revelando algunos detalles en un hilo.

"Por cierto, el capitán del Atleti que dejó tirar primero al Real Madrid en la tanda de penaltis de Milán, pese a haber ganado el sorteo, fue Gabi. Pero Gabi (de esto también me enteré después) hizo lo que le había ordenado Simeone por cábala", escribió Mister Chip.

"La cábala era que, en una tanda de penaltis anterior contra el PSV, al Atleti le había salido bien lanzar en segundo lugar. Y Simeone convirtió aquello en cábala. Es decir, el Madrid tiró de estadísticas en aquella tanda y el ATM tiro de cábala. El resultado ya lo sabemos todos", finalizó.