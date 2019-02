Real Madrid vs. Ajax EN VIVO vía Fox Sports: igualan 0-0 en Holanda por la Champions League

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO: sigue hoy (3:00 p.m. hora de Perú / 21:00 hora de España ONLINE vía FOX Sports) el partido de ida por los octavos de final de la Champions League, que se disputa en el Johan Cruyff Arena.

El Real Madrid vs. Ajax comenzó cuesta arriba para la Casa Blanca, debido a ataques constantes del los holandeses. Incluso, poco antes de que finalice el primer tiempo el local pudo anotar, gracias al argentino Nicolás Tagliafico; sin embargo, el árbitro anuló la conquista tras consultar al VAR.



Real Madrid vs. Ajax EN VIVO: incidencias del partido

Previa

Antes del partido frente al Ajax en Holanda por los octavos de final de la Champions League, Real Madrid igualó 1-1 ante Barcelona en el Campo Nou, por la Copa del Rey, y venció 3-1 al Atlético de Madrid en el Wanda, por la Liga.

Real Madrid vs. Ajax: más del partido de Champions League

"La integración de los jóvenes forma parte de nuestro trabajo", señaló el argentino de 42 años, que tomó el testigo de Julen Lopetegui. "Es lo que toca esta temporada en un equipo tan experimentado, es delicado, pero lo debemos hacer", añadió sobre la necesidad de dar una oportunidad a los jóvenes.

El sábado, en el derbi madrileño contra el Atlético (triunfo 3-1), Solari dejó en el banco a Marcelo y Gareth Bale. El galés aprovechó su entrada al campo para marcar el tercer gol, su 100º con la camiseta del Real Madrid.

En cuanto a Isco, tocado en la espalda, fue baja y lo será también en Holanda. El media punta, protegido de Lopetegui tanto en el club blanco como en la selección española, ha perdido su puesto de titular e incluso se ha quejado en público.

Solari rechaza entrar en la polémica. "No es algo personal", dijo a mediados de enero. Marcelo, en baja forma, sufrió en defensa la semana pasada en el clásico de la Copa del Rey en Barcelona (1-1).

Con algunos veteranos relegados, los jóvenes han aprovechado su oportunidad. Vinicius, Sergio Reguilón, Dani Ceballos, Álvaro Odriozola o el uruguayo Fede Valverde.

Vinicius, promesa brasileña de 18 años, se ha convertido en la revelación del curso. Mejor en cada partido; dribla, desborda, se asocia y muestra mucha complicidad con Karim Benzema, mejor goleador del Real Madrid este curso (18 tantos).

"Nadie imaginaba que sería titular en seis meses, estoy contento", saborea el jugador. "Cuando un chico de 18 años juega y destaca de esta manera, sorprende un poco a todo el mundo", añadió Solari.

El otro gran descubrimiento blanco es Reguilón, de 22 años, lateral izquierdo de consistencia defensiva, que ha llevado a Marcelo al banquillo en un puñado de partidos.

"Es un ejemplo para todos los jóvenes del centro de formación. Reguilón demuestra que es posible hacerse un hueco en el efectivo profesional", señaló Solari.

Noveno en LaLiga a finales de octubre, ahora segundo a solo seis puntos del líder Barcelona, el equipo blanco ha encontrado su velocidad de crucero en las últimas semanas. Y los espectadores empiezan a soñar con otro triunfo en la Champions, el quinto en seis años, en una edición cuya final se disputa en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid.

La prensa española ya compara el aterrizaje de Solari con la llegada triunfal de Zinedine Zidane en 2016, primer paso de las tres 'Orejonas' consecutivas con el francés en el banquillo.

Si el Ajax podía frotarse las manos en diciembre ante la idea de jugar frente a un Real Madrid moribundo, la atmósfera ha cambiado ahora por completo. El club holandés deberá frenar en octavos a un club que ha superado esta eliminatoria en todas las ediciones desde 2011.

"El Real Madrid es favorito por el peso de la historia, más allá de nuestra buena forma actual", reconoció Solari.

El Ajax, campeón de Europa en cuatro ocasiones, regresa a la élite europea de mano de una generación talentosa, encabezada por Frenkie De Jong, ya fichado por el Barcelona, pero que también cuenta con Matthijs de Ligt o Donny van de Beek.

Real Madrid vs. Ajax | Posibles alineaciones

Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong, van de Beek - Ziyech, Dolberg, Tadic. DT. Erik ten Hag.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón - Modric, Casemiro, Kroos (o Ceballos) - Lucas Vázquez (o Bale), Benzema, Vinicius. DT. Santiago Solari.

Fuente: AFP