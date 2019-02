Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de ida por los octavos de final de Champions League en el Johan Cruyff Arena desde las 3:00 p.m. (21:00 hora de España), con transmisión de FOX Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El Real Madrid y Ajax marcará el regreso de ambos clubes a la competencia europea. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo por la Champions League.

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO: incidencias del partido

Real Madrid alcanzó regularidad durante las últimas semanas. Ello se ha reflejado en las actuaciones del equipo merengue en los torneos españoles (Liga Santander y Copa del Rey). Además, los resultados positivos han acompañado a la 'Casa blanca'.

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO: horarios del partido

Costa Rica / 2:00 pm.

México / 2:00 pm.

El Salvador / 2:00 pm.

Guatemala / 2:00 pm.

Honduras / 2:00 pm.

Cuba / 3:00 pm.

Ontario / 3:00 pm.

Quebec / 3:00 pm.

Ecuador / 3:00 pm.

Colombia / 3:00 pm.

Bolivia / 4:00 pm.

República Dominicana 4:00 pm.

Argentina / 5:00 pm.

Chile / 5:00 pm.

Belo Horizonte / 6:00 pm.

Río de Janeiro / 6:00 pm.

Porto Alegre / 6:00 pm.

Sao Paulo / 6:00 pm.

Islandia / 8:00 pm.

España / 9:00 pm.

Croacia / 9:00 pm.

Francia / 9:00 pm.

Hungría / 9:00 pm.

Alemania / 9:00 pm.

República Checa / 9:00 pm.

Dinamarca / 9:00 pm.

Bélgica / 9:00 pm.

Grecia / 10:00 pm.

Iraq / 11:00 pm.

Irán / 11:30 pm.

India / 1:30 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Beijing / 4:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Queensland / 6:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Sidney / 7:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Tasmania / 7:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

De hecho, el equipo dirigido por Santiago Solari ha superado dos pruebas complicadas. La visita al Camp Nou dejó buenas sensaciones en la eliminatoria copera (1-1). Ni que decir de la victoria en el derbi liguero frente al Atlético de Madrid (3-1).

Real Madrid vs. Ajax: más sobre el partido de Champions League

No solo ello, Real Madrid -con las excepciones de Isco Alarcón y Marcos Llorente- podrá contar con todas las figuras de la primera plantilla para afrontar el primer duelo contra el Ajax por la Champions League.

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO: canales en el mundo

Mundo Árabe / BeIN Sports

África angloparlante / Super Sport

África francoparlante / Canal+ Sport

América Latina / Facebook / ESPN Latinoamérica / FOX Sports Latinoamérica

Carib / Flow Sports / Sports Max

Brasil / Facebook / Turner

Canadá / DAZN

Estados Unidos / Tuner

Puerto Rico / Univisión

China / CCTV-5 / PPTV Sports

India / TEN Sports

Pakistán / TEN Sports

Israel / Sport 5

Japón / DAZN

Kazajistán / KAZsport

Corea del Sur / SPOTV

Malasia / Astro Supersport / BeIN Sports Malasia

Turquía / BeIN Sports Turquía

Singapur / Singtel Mio TV

Medio Oriente / BeIN Sports

Alemania / Sky Sports

Bélgica / Q2 / Proximus

Croacia / HRT

Eslovenia / Planet Sport

Dinamarca / Viasat

Noruega / Viasat

Suecia / Viasat

Finlandia / C More

Francia / RMC Sport

Mónaco / RMC Sport

Grecia / Cosmote

Hungría / MTV / Boom Sport

Islandia / Stod 2 Sport

Irlanda / RTÉ / Virgin Media One

Italia / RAI / Sky Sports

Países Bajos / Veronica TV / Ziggo

Polonia / Polsat / IPLA

Portugal / TVI / Eleven Sports

Reino Unido / BT Sport

República Checa / O2 TV

Rumanía / TVR / TV6

Rusia / Match! / NTV Plus

Suiza / RTS / Teleclub

Ucrania / OLL.tv

Australia / Optus Sport

Indonesia / K-vision

Nueva Zelanda / Sky Sport

Perú / FOX Sports

Colombia / FOX Sports

Ecuador / FOX Sports

Argentina / FOX Sports

Uruguay / FOX Sports

Chile / FOX Sports

México / FOX Sports / Azteca Deportes / TDN

Solo la presencia de Karim Benzema ha sido la única duda para el entrenador. El delantero entrenó separado de sus compañero en la sesión del lunes. No obstante, el francés tpuede llegar al ciento por ciento al juego en Holanda.

El presente del Ajax es distinto al de su rival. El cuadro holandés solo ha ganado dos de los últimos cinco choques que juego en todos los torneos. En la liga perdió frente al Heracles, Venlo e igualó contra el Heerenveen.

"No estamos en un buen momento, pero esto es el fútbol. A veces toca perder. Pero el de mañana es el próximo partido y nos tenemos que poner de pie en un momento difícil", dijo Erik ten Hag, entrenador del conjunto local.

El DT de Ajax se refirió al trabajo realizado por su rival. "Real Madrid está ejecutando un plan estupendo y han ido mejorando en las últimas semanas", añadió y al mismo tiempo confirmó que Frenkie de Jong y David Neres están en buenas condiciones para el juego.

Real Madrid vs. Ajax: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos o Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.



Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; Van de Beek, De Jong, Ziyech; Tadic, Dolberg, Neres. Entrenador: Erik ten Hag.