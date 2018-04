Real Madrid vs. Bayern Múnich: fechas y horarios del duelo de titanes por la Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid disputarán una final anticipada en semifinales de la Champions League, mientras que Liverpool y AS Roma se enfrentarán en la otra eliminatoria, tras el sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que contó con la mano 'inocente' del ex delantero Andrei Shevchenko.

Así pues, uno de los dos 'colosos' se quedará a las puertas de la final. El Real Madrid, al igual que en la eliminatoria de cuartos ante la Juventus, contará con el factor cancha a su favor, ya que la vuelta la disputará en el Santiago Bernabéu.

Fecha y horarios de los partidos



IDA



Martes 24 de abril: Liverpool vs. Roma (1:45 p.m.)



Miércoles 25 de abril: Bayern Múnich vs. Real Madrid (1:45 p.m.)



VUELTA



Martes 1 de mayo: Real Madrid vs. Bayern Múnich (1:45 p.m.)



Miérocles 2 de mayo: Roma vs. Liverpool (1:45 p.m.)

El Real Madrid opta a una tercera 'Champions' consecutiva, que sería la 13ª de su palmarés. El Bayern Múnich, por su parte, levantó su última de sus cinco 'Orejonas' en 2013, bajo las órdenes de su actual entrenador Jupp Heynckes, que logró el título en 1998 cuando dirigía al conjunto blanco.

El ex madridista del Bayern James Rodríguez y el alemán Toni Kroos, hoy en las filas blancas, se medirán con sus anteriores equipos.

Real Madrid vs .Bayern Múnich: los datos de la eliminatoria

-El Real Madrid derrotó al Bayern en los cuartos de final de la pasada campaña, ganando 1-2 en Múnich y 4-2 en casa tras prórroga en España.

-El Real Madrid ha ganado sus últimos cinco partidos contra el Bayern, marcando 13 goles y encajando cuatro.

-El balance del Bayern ante equipos españoles en cruces a doble partido es de 9 victorias y 10 derrotas. Ha sido eliminado por clubes españoles en las cuatro últimas temproadas, incluyendo al Madrid en 2014 y 2017.