Real Madrid vs. Bayern Múnich: Marcelo confesó que balón sí le pegó en la mano

Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, destacó a Keylor Navas y Karim Benzema como los jugadores claves para acceder a la final de la Champions League, además confesó que el balón sí le impactó en la mano.

"Estoy muy contento por Keylor y Karim, merecían tener un partido así. El fútbol a veces es difícil, estas bien y fallas, estoy contento por ellos", aseguró en la zona mixta.

"No creo que esté pensando Karim en quitarse un peso de encima. Trabaja mucho para ayudar al equipo, noches malas todos tenemos, en el fútbol un día metes dos goles y otros días fallas. Unos días te aplauden y otros te pitan", añadió Marcelo.

Marcelo también tuvo la hombría de reconocer una acción polémica. El lateral brasileño del Real Madrid confesó que la jugada que protestó el Bayern Múnich, sí le da en la mano.

Marcelo admite que el balón sí le pega en la mano. (Video: YouTube)

"Me pega en la mano. No hablo de los árbitros. Muchas veces han fallado contra nosotros y no hablaré ahora. Es lo que hay. Es difícil porque hay muchos jugadores delante. Si digo que no me toca en la mano sería un mentiroso", explicó Marcelo.

Real Madrid se vuelve a meter en una final del torneo más importante del Viejo Continente por cuarta vez en los últimos cinco años. Además, el club de Zidane, busca conseguir su tercera 'Orejona', algo que no logra ningún equipo desde que el certamen fue rebautizado como Champions League.