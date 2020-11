Real Madrid e Inter de Milán protagonizarán este miércoles (3:00 p.m.) un compromiso que podría ser clave en las aspiraciones de ambos equipos por alcanzar un cupo para octavos de final de la Champions League. Así lo entiende el entrenador de los merengues, Zinedine Zidane, quien calificó el choque con una “final”.

“Sabemos que es una final. Sabemos que vamos a sufrir y tenemos ganas de sumar los tres puntos”, aseguró el francés en rueda de prensa, luego de referirse a la ausencia de su capitán Sergio Ramos y a las estadísticas en contrar cada vez que el español no está presente.

“Sabemos el jugador que es, pero la estadística hay que romperla. Sergio no ha podido estar, pero vamos a intentar cambiar esos resultados sin él”, indicó Zidane, quien empezó su segunda etapa al mando de Real Madrid en marzo del 2019.

Por otro lado, Zidane estableció diferencias con el duelo contra Inter de Milán en Madrid y el reciente por la liga, frente a Villarreal. “Yo creo que ante el Inter no nos desconectamos, pasamos por momentos difíciles, pero empezamos bien y terminamos bien. Y ante el Villarreal ganábamos hasta el 75′ y luego una jugada... Yo no soy fatalista. Trabajamos para no encajar y marcar goles”, indicó.

Zidane se volverá a ver las caras con Antonio Conte, con quien fue compañero en Juventus. “Era mi capitán. He vividos muchas cosas con él. No te puedo decir nada en particular. Como entrenador hace lo que hacía como jugador. Era un líder nato en el campo y como entrenador creo que también”, señaló ‘Zizou’.