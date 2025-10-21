Ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 de la Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN 2 y Disney Plus transmite en Sudamérica; Caliente TV y Amazon Prime lo pasan en México, Movistar y Movistar Liga de Campeones en España. En Estados Unidos lo transmiten TUDN, Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

