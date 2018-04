Real Madrid recibirá a Juventus este miércoles (1:45 p.m. EN VIVO ONLINE por América TV y FOX Sports) en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que en la ida terminó 3-0 a favor de los españoles.

"El miércoles hay un partido de Champions en los que somos leones heridos pero todavía no estamos muertos", advirtió el viernes pasado el técnico de la Juventus Massimiliano Allegri de cara a un complicado partido ante Real Madrid.

Los blancos parecen tenerlo todo a favor para lograr llegar a séptima semifinal consecutiva en el torneo continental, pero Zinedine Zidane no se fía.

Real Madrid vs. Juventus: horarios en el mundo



Perú - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

México - 12:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

España - 7:45 p.m.

Nueva York - 2:45 p.m.

California - 11:45 a.m.

"Sabemos muy bien que vamos a tener que sufrir otra vez el miércoles para pasar. Vamos a tener que hacer un gran partido porque nos jugamos la vida y la temporada en los partidos que vienen", dijo el entrenador blanco, el domingo tras el empate 1-1 con el Atlético de Madrid en Liga.

Zidane, además, no quiere ni oír hablar de que sean favoritos para en el encuentro: "No me gusta nada, no quiero escuchar nada, lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del miércoles", afirmó.

Renovar el título de campeón de la Champions League se ha convertido en el gran objetivo del equipo 'merengue' para salvar la temporada, con la Liga ya imposible a 14 puntos del líder, el Barcelona, a falta de siete jornadas para el final del campeonato.

- Problemas en defensa -



Zidane podrá contar para este partido con sus principales estrellas, excepto el capitán Sergio Ramos, suspendido por acumulación de amonestaciones tras la amarilla que vio en Turín hace una semana.

Con Nacho lesionado, el técnico francés confía en poder contar con el joven Jesús Vallejo, que sufre una sobrecarga, para acompañar a Raphael Varane en el eje de la defensa.

El brasileño Casemiro podría ser también una opción para jugar como central en caso de no poder contar con Vallejo.

Los problemas en la zaga no se trasladan a la delantera donde Karim Benzema vuelve a perfilarse como el acompañante de Cristiano Ronaldo.

El astro luso, autor de un doblete en la ida, uno de ellos con una espectacular chilena, tiene una nueva oportunidad para seguir aumentando su cuenta como máximo artillero de la 'Champions' (14 dianas).

Enfrente estará una Juventus obligada a atacar para intentar remontar la eliminatoria.

"Nosotros el miércoles debemos hacer un gran partido, porque jugamos en Madrid y nos ve todo el mundo", advirtió Allegri en una entrevista con 'Sky Sport'.

- 'En el fútbol todo puede pasar' -



Pero, la 'Vecchia Signora' llega a Madrid con la sensible ausencia del delantero argentino Paulo Dybala, expulsado en el partido de ida por doble amonestación.

El técnico italiano tampoco podrá contar con el centrocampista uruguayo Rodrigo Betancur, también suspendido por acumulación de amonestaciones tras la amarilla que vio en Turín, aunque recupera para este encuentro al defensa Medhi Benatia y al centrocampista Miralem Pjanic, sancionados en la ida.

Sin Dybala, Allegri podría optar por alinear a Gonzalo Higuaín con Douglas Costa y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado por delante.

Pese a estas adversidades, "no hay que llorar y vamos a Madrid con ganas de hacer un buen partido", dijo el defensa Giorgio Chiellini a la página web de su club.

"En el fútbol como en la vida todo puede pasar", aseguró el internacional italiano, que será uno de los encargados de frenar a 'CR7'.

Equipos probables:



Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA).

Juventus: Buffon - De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Higuaín, Douglas Costa. Entrenador: Massimiliano Allegri (ITA).



Árbitro: Michael Oliver (ENG)