De un lado, el glamour y la estirpe goleadora de Karim Benzema. Del otro, el regate endiablado de izquierda hacia el medio de Luis Díaz. Real Madrid y Liverpool definirán al nuevo campeón de la Champions League este sábado en el Stade de France. El estadio ubicado en Saint-Denis, en la periferia de París, la Ciudad Luz, será el escenario para contemplar qué camino se ilumina más: el del francés o el del colombiano.

El impacto de ambos en el torneo ha sido similar, aunque sus caminos no. Benzema (34 años, Lyon) viene construyendo su leyenda en Madrid desde 2009. Es el segundo máximo goleador histórico del club, aunque esta temporada ya es la mejor para él: 44 goles en 45 partidos. Sin Cristiano Ronaldo desde 2018, el ‘Gato’ se convirtió en el líder y guía futbolístico de un club que sueña con volver a acariciar la ‘Orejona’.

“El que no haya estado con Cristiano en estos años le dio más carácter, fortaleza. Le dio más liderazgo, personalidad, sumado a su calidad y talento que es innato”, nos comentó sobre Karim, Hugo Sánchez, ídolo de la institución blanca, en una entrevista exclusiva. El ‘9′ galo anotó un triplete en octavos para darle vuelta a la serie ante el PSG, marcó uno en la ida y otros tres en la vuelta frente al Chelsea en cuartos, y un doblete en la ida y el gol de la victoria ante el Manchester City en las semifinales. Quince festejos lleva y está a dos del récord del propio CR7, quien en 2014 se convirtió en el máximo goleador en una sola edición de Champions .

Luis Díaz, por su parte, llegó a Anfield en enero de este año, luego de deslumbrar al propio Klopp en un partido entre su exclub, Porto, y su nuevo equipo. Había anotado dos goles en los seis partidos de la fase de grupos con el cuadro portugués (ambos al AC Milan). Con los ‘Reds’ lleva la misma cantidad de anotaciones (al Benfica en cuartos y al Villarreal en las semifinales) y una asistencia (vs. Benfica), aunque su influencia se mide más allá de las estadísticas.

“El panel de observadores técnicos de la UEFA quedó impresionado por el papel de Díaz en inspirar el éxito del regreso del Liverpool. Con su velocidad y su carrera directa fue una amenaza constante para la defensa del Villarreal”, destacó el ente en un artículo sobre el colombiano.

El Stade de France tendrá en su gramado a once superestrellas, pero los que más destacan son Benzema y Díaz. Francia y Colombia. La sabia experiencia y el ímpetu de la juventud. Y ambos tienen detrás, como cosa curiosa en su historia, un episodio con nuestro fútbol, nuestros compatriotas. Te lo contamos a continuación:

El peruano que guarda la camiseta de Benzema

El 28 de agosto del año pasado, en el mismísimo Santiago Bernabéu, el humilde Sheriff de Tiraspol hizo historia en la Champions League al derrotar 2-1 al todopoderoso Real Madrid. En ese partido que quedará grabado en las páginas doradas del fútbol estuvo presente Gustavo Dulanto. De Mangomarca, San Juan de Lurigancho, a Chamartín, Madrid.

Con su metro 96, más parecido a un jugador de rugby, como decían en la trasmisión del Real Madrid vs. Sheriff, el peruano fue uno de los destacados en un equipo en el que todos fueron figuras. De acuerdo al seguimiento especial que le hizo Deporte Total, Dulanto tuvo 5 despejes de cabeza, 6 despejes con el pie, 4 anticipaciones y 1 cortina. Fue salvavidas en algunos pasajes cuando se quedó como último hombre y frenó en seco -todo lo que pudo- a Karim Benzema. El goleador de la Champions solo pudo anotar el empate transitorio de penal.

“Antes de que patee el penal le dije: ‘no sé qué decirte para ponerte nervioso’ y se comenzó a reír. Son jugadores de clase mundial, quería ponerlo nervioso, pero, ¿qué se le puede decir a Benzema?”, contó en una breve entrevista con el medio español El Chiringuito.

Pero no solo quiso “amilanar” al crack mundial, aunque falló en el intento, sino también intercambió camisetas con él. Sí, la ‘9′ de Karim tiene un lugar especial en el hogar de Gustavo. “En todo el partido habíamos conversado, no de cómo estás sino que en una jugada lo terminé pisando y le pedí disculpas. Él me las aceptó, fue una jugada fuerte y logré anticiparlo. Hasta que en una jugada él me pisa y me quedó mirando, no sé con qué cara me habrá visto y me pidió disculpas. Pero le dije no pasa nada, pero me tienes que cambiar la camiseta y me dijo: te lo mando al vestuario”, contó.

El galo cumplió su palabra y le envió su remera que debe valer oro. Y Gustavo hizo lo propio: le envió la suya, esa con la que le dio batalla durante 90 minutos y más.

Gustavo Dulanto marcando a Karim Benzema en el Real Madrid 1-2 Sheriff de Tiraspol por la Champions League. (Foto: Agencias)

Luis Díaz y su paso por Matute

Un puñado de sus incontables regates los hizo en el estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. El 19 de abril de 2018, Junior de Barranquilla visitó a Alianza Lima por la fecha 3 de la Copa Libertadores. En ese equipo estaba Luis Díaz, el escuálido extremo izquierdo de regate endemoniado que fue descubierto por el ‘Pibe’ Valderrama, el colombiano más querido.

Diaz tenía en ese entonces 21 años. Era su segunda temporada en Junior luego de estar en Barranquilla FC, un club de la segunda división colombiana. Pero desde entonces ya mostraba su desequilibrio y talento que lo han situado en la élite del fútbol.

Aquella noche jugó los 90 minutos por la banda izquierda, su hábitat natural. No anotó pero sí dio una asistencia para el gol de Jonathan Álvez , el segundo de la visita que ganaría 2-0. Además, de acuerdo a los datos de SofaScore, regateó cinco veces y solo perdió una. Tuvo un 91% de efectividad en sus pases y ganó siete de 16 duelos.

Luis Díaz encarando a Miguel Araujo en el Alianza Lima 0-2 Junior por la Copa Libertadores 2018. (Foto: Agencias)

Pese a la victoria, Junior no pudo clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Se quedó con el tercer lugar y fue directo a los octavos de la Copa Sudamericana. En aquel torneo, el ‘Tiburón’ llegó hasta la gran final con ‘Lucho’ como pieza fundamental: anotó en la ida y vuelta de los cuartos ante Defensa y Justicia.

Cuatro años después de aquella victoria ante Alianza Lima, Luis Díaz está en el Liverpool a punto de disputar su primera final de Champions. Su ascenso ha sido tan vertiginoso como sus regates a toda velocidad en busca del arco rival.

