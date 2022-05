Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO protagonizarán la gran final de la UEFA Champions League este fin de semana, un duelo de pronóstico reservado entre dos equipos que vivieron caminos totalmente diferentes de cara a este duelo decisivo. Mientras que los españoles eliminaron a PSG, Chelsea (vigente campeón) y Manchester City, los ingleses chocaron ante Inter de Milan, Benfica y Villarreal, un camino relativamente más sencillo. Aquí te contaremos todos los detalles para ver la gran final de la Champions League 2022 como los canales de TV, horarios, dónde ver online y las posibles alineaciones.

FINAL CHAMPIONS LEAGUE: ¿CUÁNDO Y DÓNDE JUEGAN REAL MADRID VS. LIVERPOOL?

La gran final de la UEFA Champions League 2022 se vivirá este sábado 28 de mayo desde el Stade de France en la ciudad de París. Será la segunda vez que los ingleses y españoles se vean las caras en Francia por una final de Liga de Campeones, pues en 1981 aquel encuentro quedó en manos de los ‘Reds’.

REAL MADRID VS. LIVERPOOL: ¿A QUÉ HORA ES LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE?

Si quieres ver la transmisión de la final de Champions League entre Real Madrid y Liverpool podrás verlo desde las 21:00 horas de España.

En Colombia, Perú, México y Ecuador la transmisión del partido será desde las 14:00 horas.

En Centroamérica puedes ver la transmisión desde las 13:00 horas.

En Argentina, Uruguay y Brasil puedes seguir el partido desde las 16:00 horas.

En Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela el partido empezará desde las 15:00 horas.

REAL MADRID VS. LIVERPOOL: ¿DÓNDE VER LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE?

Si quieres ver por TV esta final entre Real Madrid vs. Liverpool podrás hacerlo vía Movistar Plus en España, HBO Max y TNT Sports en México, ESPN para todo Latinoamérica y Fox Sports en Brasil. Además, si quieres seguir online la transmisión puedes hacerlo a través de las plataformas de streaming de Movistar Plus o Star Plus, que pasarán en directo este partidazo desde el Stade de France en París.

¿EN QUÉ CANAL DE TV TRANSMITEN EL REAL MADRID VS. LIVERPOOL?

En España, la final Real Madrid vs. Liverpool será transmitida vía Movistar Plus.

En todo Latinoamérica será vía ESPN. Este canal de TV puede ser visto en países como Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y todo Sudamérica.

En Centroamérica puedes ver la final vía Sky Sports.

En México el canal de TV es TNT Sports o HBO Max.

PRONÓSTICOS, REAL MADRID VS. LIVERPOOL: ¿CUÁNTO PAGAN LAS APUESTAS?

En la previa, los pronósticos indican que el gran favorito para llevarse la final de la UEFA Champions League es Liverpool. El conjunto inglés es el que lleva la ventaja sobre el Real Madrid de cara al duelo en París.

Apuestas en Colombia

22Betx: Liverpool 2.03 - Empate 3.62 - Real Madrid 3.50

ColBet: Liverpool 2.14 - Empate 3.60 - Real Madrid 3.25

1xBet: Liverpool 2.10 - Empate 3.76 - Real Madrid 3.64

Betsafe: Liverpool 2.12 - Empate 3.65 - Real Madrid 3.45

Apuestas en Perú

Betsson: Liverpool 2.00 - Empate 3.60 - Real Madrid 3.55

Inkabet: Liverpool 2.05 - Empate 3.60 - Real Madrid 3.50

REAL MADRID VS. LIVERPOOL: ALINEACIONES DEL PARTIDO

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keitá, Thiago, Henderson; Salah, Díaz o Jota y Mané.