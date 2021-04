Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO este miércoles 14 de abril por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2020-21. ¿A qué hora y en qué canales de TV ver el partido de hoy desde Anfield? El conjunto inglés recibe a los merengues y buscarán remontar la derrota 3-1 que obtuvieron en su visita al Alfredo Di Stéfano. Los de Zidane aún cuentan con bajas importantes como las de Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard y Lucas Vásquez, por lo que no será sencillo para los españoles mantener la ventaja obtenida en la ida. Revisa la guía completa para ver el partido de fútbol en vivo.

Así se vive la previa del Real Madrid vs. Liverpool

Una baja sensible tendrá el Real Madrid en este duelo por Champions League: Lucas Vásquez. El defensor, quien venía siendo titular indiscutible como lateral derecho en el equipo de Zidane, sufrió una lesión el pasado fin de semana ante el Barcelona y no estará presente ante Liverpool. Su lugar estaría siendo ocupado por Federico Valverde o Álvaro Odriozola.

Además, se suma a la baja de Raphael Varane y Sergio Ramos, este último ahora infectado por COVID-19 tal y como lo confirmó el club este martes 13 de abril. Real Madrid llega repleto de moral tras su triunfo por 2-1 en el Clásico del sábado contra el Barça, sinónimo de segunda plaza en LaLiga a un punto solo del Atlético.

Con una victoria el pasado fin de semana en Premier League, Liverpool irá a jugarse al todo por el todo para seguir en camino rumbo al título de la Champions League. Sin embargo, su entrenador Jürgen Klopp sabe que esto no será tarea sencilla: “Con un 3-1 en contra no hay mucho que perder, así que vamos a intentarlo”, dijo Klopp, recordando que “los resultados de la ida reflejan que el rendimiento no fue tan bueno como debiera haber sido, pero es sólo la primera mitad de la eliminatoria”.

El Liverpool recibirá al equipo blanco en un Anfield vacío, lo que para Klopp supone un pequeño hándicap, ya que “un estadio lleno habría sido importante para nosotros”.

Klopp recordó que al hablar de las grandes noches en Anfield siempre dice que son logros de todos “juntos” porque “aficionados y jugadores convergen para crear recuerdos inolvidables. Sin los aficionados en las tribunas, tenemos que crear nuestro propio ambiente”, indicó el técnico de los ‘Reds’.

Horarios del Real Madrid vs. Liverpool

España: 21:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (este): 15:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 12:00 horas

Chile: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Real Madrid vs. Liverpool: Canales de TV para ver el partido

España | Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Argentina | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil | Estádio TNT Sports, GUIGO

Canadá | DAZN

Chile | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia | ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica | Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

República Dominicana | SportsMax App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, SportsMax 2

Ecuador | ESPN Play Sur

México | Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Panamá | Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Flowsports.co, Flow Sports App

Paraguay | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú | ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos | Univision NOW, Paramount+, TUDN App, ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDN.com, TUDN USA, Univision

Uruguay | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela | Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Sur

Alineaciones probables del Real Madrid vs Liverpool

Real Madrid: Courtois; Odriozola o Fede Valverde, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio o Marcelo, Benzema y Vinicius.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Diogo Jota o Firmino y Mané.

