Real Madrid y Liverpool volverá a disputar una final de Champions League. El equipo blanco llegó a esta instancia con partidos memorables en toda la fase de eliminación. Dejó atrás al PSG, Chelsea y Manchester City, luego de estar abajo en el marcador en los tres encuentros.

Para Iker Casillas, ex capitán y ganador de dos Champions League con el Real Madrid, el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, tiene que coronar su participación levantando la ‘Orejona’, de lo contrario los partidos épicos quedarán en el olvido.

“Lo de las remontadas está muy bien, pero ahora hay que conseguirla, nos falta la guinda. Si no consigues esa guinda, el pastel no estará completo, ¿no? Si no llega la copa a las vitrinas, nadie se va a acordar de lo que pasó con PSG, con Chelsea y con el Manchester City”.

“El Real Madrid y el Liverpool son los dos mejores equipos del mundo en la actualidad y se merecen esta final. Cada uno con sus jugadores y con su estilo, no podrán cometer errores. Y creo que la clave es esa, cometer pocos errores, siendo prácticos e inteligentes”, añadió en entrevista a ‘The Tribunal Players’.

Real Madrid llega a la final tras conseguir el título de LaLiga con varias fechas de anticipación. Los madridistas van por su título 14 en sus vitrinas. La última conquista fue ante Liverpool en la final de la temporada 2017/2018.

Por su parte, Liverpool va por su séptima ‘Orejona’. Luego de caer en la final ante el Real Madrid, los ingleses tuvieron revancha la temporada 2018/2019, venciendo en la final al Tottenham.