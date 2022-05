Desde París, adonde viajó para ver la final de la Champions y a su compatriota María Camila Osorio en el Roland Garros, Pinto reafirma su certeza de que Perú es favorito en el repechaje. Aunque sigue a Alianza en la Libertadores, no vio el 1-8 ante River porque se encontraba en Colonia (Alemania) visitando amigos. Hoy será testigo de la final de la Champions. Estas son sus reflexiones.

—¿Perú es favorito en el repechaje?

Debe ganarlo. Le va a ser más complicado si enfrenta a Australia porque es un equipo más agresivo, con un estilo europeo, con jugadores de buen biotipo que abren bien la cancha. Emiratos es más latino, juega más al futbol.

—¿La mayor complicación es que será solo un partido?

Sí, los latinos no estamos acostumbrados a jugar partidos de vida o muerte. Ante Emiratos no debe haber problemas, pese a que tienen un buen centrodelantero Ali, muy dotado técnicamente. Australia es rápido, pero no es muy ducho en el manejo de la pelota. En ambos casos, Perú debe clasificar.

—Leí que usted comparó a Emiratos con un equipo de segunda división brasileña.

No, no, se equivocaron. Dije que se parecía a un equipo de segunda línea brasileño, que no es de la élite.

—¿Qué le gusta de Perú?

Estabilizó su rendimiento. Luego de los primeros cinco partidos, Gareca encontró la nómina y un centrodelantero (Lapadula) que le rindió e hizo goles importantes, lo cual es clave en cualquier equipo del mundo. Cuando jugaron con Colombia, dije que más que en el juego de Perú, había que tener mucho cuidado con la motivación que tenía en ese momento. Esa motivación repercutió mucho en el campo, aunado al factor fortuito del gol. Pero no le he visto partidos en una cancha neutral (como el que tendrá en Doha). Creo que los sudamericanos sienten más esa diferencia que los europeos y Australia es un equipo de ese tinte.

—¿El resultado del Perú-Colombia le sorprendió?

Perú hizo lo que debe hacer un visitante: se defendió bien, participaron todos. Hubo oficio defensivo y contaron con el factor fortuito que determinó el gol.

—Usted ha trabajado en Emiratos Árabes, así que tiene una idea de lo qué va a encontrar Perú en Doha...

En estos momentos el clima es el más alto de la temporada, pero creo que va a jugar en un estadio con aire acondicionado. Sí va a sentir el clima en el día a día. Ojalá no le afecte.

—¿Qué debe hacer para llegar en buenas condiciones?

Tuve la experiencia de jugar un repechaje contra Australia [con Honduras, en el 2017] y más que el clima, lo que más nos perjudicó fue el cambio de horario, el desgaste que genera. Ir a Barcelona [la diferencia horaria es una hora con Doha] antes del partido les favorece muchísimo.

—¿Cree, como afirman algunos, que somos testigos del mejor espectáculo futbolístico de la historia?

Se está jugando bien, sobre todo en Europa. En Sudamérica no tenemos el gran nivel de jugadores extranjeros de antes. Esto ha afectado a países como Perú y Colombia. Pero lo que más se ha afectado es el contenido futbolístico, lo que se llama actitud de juego.

—¿Los jugadores se distraen mucho?

No somos consistentes. Creemos que la táctica dura solo 30 minutos, 20 o cuando gritan desde el banco. Al jugador hay que rogarle que pase la línea del balón, que arme su bloque. Miren al Villarreal, que si bien no le dio para ganar, hizo una gran campaña porque era un equipo con esas características.

—¿Cuál es su favorito para la final de la Champions?

Una gran preferencia no tengo. Me gustaría que Klopp ganara porque veo un equipo más estructurado en todos los sentidos, con buena dinámica, presión, compromiso de todos. Real Madrid, a pesar de sus buenos jugadores, es a veces descompensado. Y los equipos que reciben mucho ataque en cualquier momento reciben un gol.

—Pero es capaz de cambiar la historia en dos minutos...

Total. Tiene dos o tres jugadores trascendentales que pueden definir un partido.

—Me da la impresión de que si la final hubiera sido Liverpool-City, iba por los de Klopp.

Totalmente. Lo conocí en una pretemporada del Dortmund en Suiza. Me parece que tiene una concepción del fútbol bien dispuesta, con agresividad. Tiene un equipo muy compacto que lo ha puesto en la posición en que está hoy, tal vez el mejor equipo del mundo.

—¿Volvería a trabajar en el Perú?

Si las condiciones se dan, sí. Hay que exigir algunas cosas, pero sería un gusto inmenso.

—¿Solo en Alianza?

Habría que ver. Mi cariño está con Alianza Lima y le deseo lo mejor siempre, pero, bueno, vamos a ver.

—¿La selección le seduce?

Sí. No tengo preferencias por selección o club. Me gusta trabajar donde haya comodidad y tranquilidad. Independientemente del factor económico, debe haber una infraestructura buena, apoyo de los directivos, que estén comprometidos con el futbol de hoy, porque algunos quieren jugar el fútbol de hoy con el fútbol de hace 10 o 15 años.