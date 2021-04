Un comentario despectivo de Jürgen Klopp, en la víspera de la ida del Real Madrid vs. Liverpool, causó indignación entre los fanáticos del club español y Jorge Valdano, exdirector deportivo del club. Este martes, en la antesala del choque de vuelta por la Champions League, el técnico alemán se disculpó con los posibles afectados.

“Cuando hablé de un ‘estadio real’ he leído demasiadas historias de lo que dije. No quise se irrespetuoso. Si ellos piensan que ese es el estadio en el que deberían jugar, está bien para mí. Han jugado allí toda la temporada, conozco la situación. Están renovando o ampliando el Bernabéu, no sé exactamente lo que están haciendo”, explicó en RMC Sport.

“Está bien, pero hacer una montaña de lo que dije eso sí que me parece un chiste. Si alguien pensó que yo fui irrespetuoso, pido perdón, no fue mi intención”, lamentó Klopp desde la cancha de Anfield, escenario de Liverpool para el compromiso de desquite por los cuartos de final del torneo.

¿Qué dijo Klopp?

En la conferencia de prensa previa al duelo por la Liga de Campeones, el estratega germano se pronunció sobre el campo que albergó el encuentro de la semana pasada en la capital de España y dentro de la sede oficial de la ‘Casa blanca’.

“Es un poco raro, es un campo de entrenamiento, pero el Real Madrid juega aquí toda la temporada ... Al menos, en el partido de vuelta, jugaremos en un estadio real”, afirmó Klopp en el diálogo con los medios.

El enfado de Jorge Valdano

El exentrenador de Real Madrid se manifestó sobre las declaraciones del alemán. “El Madrid ha aprovechado para hacer un campo del siglo XXI y, cuando el campo esté terminado, el que va a parecer un campo de entrenamiento va a ser Anfield en términos comparativos. Hay que adaptarse a los tiempos”, sostuvo.

“Lo que hay que tener en consideración es que el Real Madrid no juega en Valdebebas para sacar ventaja competitiva. El Bernabéu incluso vacío es un estadio imponente que de alguna manera influye en los adversarios, achica a los adversarios. Por lo tanto, el Madrid es más lo que pierde que lo que gana deportivamente con el cambio de escenario”, explicó Valdano.