Cada vez que Luis Díaz destaca en las jornadas de fútbol europeo, de inmediato se hace un repaso por todo el camino que recorrió para llegar a ese lugar. Entonces, el delantero, que está a poco de disputar el Real Madrid vs. Liverpool, le ha dado un valor importante a todo lo que vivió hasta arribar a la final de la Champions League.

Precisamente, el colombiano manifestó que “estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso”. Enseguida, el atacante admitió que hasta ahora no cae en cuenta de su momento: “Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club e institución. Seguir creciendo a nivel profesional y personal”.

Luego, centrado en el cruce frente a los 13 veces ganadores de la ‘Orejona’, Díaz comentó: “Sabemos la calidad del Real Madrid, la experiencia que tiene. Tenemos que contrarrestar todo lo que nos vayan a plantear, estar preparados al 100 por ciento, mentalizados en que podemos hacerlo bien”.

En la misma línea, ‘Lucho’ contó cómo deben afrontar esta crucial definición en el estadio Saint-Denis: “Partido difícil, complicado. Es una final de Champions y las finales se juegan, se corren y se da el todo por el todo, porque sabemos que es un solo partido”, sostuvo en ESPN el artillero que pasó por el Porto antes de aterrizar en la Premier League.

De otro lado, el ‘cafetero’ lamentó perder la oportunidad de alzar el trofeo de la liga inglesa, pero desveló que debe voltear la página rápidamente para enfocarse en el juego de este sábado. “Estuvimos a un punto de conseguir la Liga. Dimos el todo por el todo, se hizo lo posible para conseguirla, pero no se dio. Ahora, prepararnos para lo que se viene y salir a ganar la final”.

“Para nosotros va a ser otro reto mucho más importante. Sabemos que estamos jugando una final de Champions, todos quieren estar acá, pero estamos mentalizados dejando atrás lo que ya pasó”, añadió Luis Díaz sobre superar el amargo episodio de conquistar uno de los campeonatos en Inglaterra.

En el cierre, Díaz se dirigió a los colombianos y fanáticos que le brindaron respaldo en los últimos meses: “Muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo”, concluyó.