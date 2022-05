Jurgen Klopp sobre la lesión de Thiago Alcántara: “Creo que se perderá la final de la Champions”

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, admitió que es muy probable que Thiago Alcántara se pierda la final de la Champions League contra el Real Madrid. Como se sabe, el volante español tuvo que ser reemplazado en la última jornada de la Premier League. Cabe recordar que el duelo cumbre frente al cuadro español se disputará el sábado 28 de mayo en París.

El futbolista español tuvo que ser sustituido al descanso del partido que su equipo ganó este domingo contra el Wolverhampton Wanderers por un problema muscular.

”Creo que no va a llegar a la final, pero no lo sé. Estaba cojeando, así que no es la mejor señal”, dijo el técnico alemán a Sky Sports.

🚨 Klopp: “Creo que Thiago está fuera de la final de la Champions. Ha salido cojeando, lo que no es buena señal” pic.twitter.com/gkDsM5hEbC — Angelo Gómez (@angelogomezo) May 22, 2022

Liverpool no pudo coronarse en la Premier League

El Manchester City se proclamó campeón de la Premier League con un punto de ventaja sobre su rival, el Liverpool, en la última jornada de la campaña y después de que el equipo de Pep Guardiola sobrevivió a un gran susto el domingo.

El City tuvo que remontar un 2-0 en la segunda parte, pero tres goles en cinco minutos, dos de ellos del suplente alemán Ilkay Gundogan, desataron la fiesta, y los aficionados se volcaron en el campo del Etihad Stadium al sonar el pitido final.

Al Liverpool también le costó mucho hacer su trabajo en Anfield contra el Wolverhampton Wanderers, pero los goles de última hora de Mohamed Salah y Andy Robertson le dieron la victoria por 3-1.