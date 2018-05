Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO: cómo seguir en ESPN, FOX Sports, Movistar y beIN SPORTS

Real Madrid y Liverpool se juegan hoy (1:45 p.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) en Kiev el título de la Liga de Campeones. Pero habrá un segundo duelo. Un triunfo y una buena actuación, acercarían al portugués Cristiano Ronaldo o al egipcio Mohamed Salah al Balón de Oro.

Solo una buena actuación de Leo Messi, Neymar, Andrés Iniesta, Eden Hazard o Toni Kroos en el Mundial, apartaría a Salah o Cristiano Ronaldo de ese preciado galardón que otorga France Football al mejor jugador del planeta cada temporada.

Real Madrid vs. Liverpool: cómo seguir el partido en ESPN, FOX Sports, Movistar y beIN SPORTS

Seguir en ESPN: para mirar el partido desde cualquier dispositivo debes contar con una cuenta en ESPN Play. Para acceder ingresa a este link: http://www.espn.com/watch/

Seguir en FOX Sports: para mirar el partido desde cualquier dispositivo debes contar con una cuenta en FOX Sports Play. Para acceder ingresa a este link: https://play.foxsportsla.com/

Seguir en beIN Sports: para mirar el partido desde cualquier dispositivo debes contar con una cuenta en beIN Connect. Para acceder ingresa a este link: https://beinconnect.es/

Seguir en Movistar: para mirar el partido desde cualquier dispositivo debes contar con una cuenta en Movistar Play. Para acceder ingresa a este link: http://www.movistar.com.pe/movistar-play

Cristiano Ronaldo vs. Salah

Salah, de 25 años, elegido mejor jugador de la Premier, ha marcado 44 tantos esta temporada, 32 de ellos en la liga inglesa, lo que le ha permitido ser segundo en la Bota de Oro europea, solo superado por Messi (34).

Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah se verán en la final de la Champions League (Foto: captura)

Cristiano Ronaldo, de 33 años, tras un mal inicio de campaña, se recuperó al final, sobre todo en la Champions, con 15 tantos, máximo anotador de la competición, frente a los 10 del egipcio, logrando además 26 en la liga española.



La final de Champions puede ser un buen test para Salah, aunque el mundo del fútbol piensa que todavía el egipcio no ha llegado al nivel de Cristiano Ronaldo o Messi.



"Mohamed ha hecho una temporada fantástica pero Cristiano ha hecho quince, ha marcado 47.000 goles, cifras de locura. ¿Por qué compararlos? En la época de Pelé nadie comparaba a Pelé con los otros", afirmó el propio técnico del Liverpool, Jurgen Klopp.



Su compañero en la selección egipcia, Ahmed Elmohamady, y el exjugador alemán del Liverpool, Dietmar Hamann, van en el mismo sentido.



"Ha brillado en una temporada, Para llegar al nivel de Ronaldo y Messi, debe seguir así durante siete u ocho años. Le queda camino por delante", afirmó Elmohamady, defensa del Aston Villa.



- El presente es del portugués -



También Hamann cree que Salah no puede ser encumbrado por solo una buena temporada.



"Todo lo que toca Salah esta temporada termina en gol, pero en un partido como éste, una final de Champions, elegiría al más experto. Salah ha tenido una temporada increíble y le vienen los mejores años. El futuro le pertenece, pero el presente es todavía de Ronaldo. Si me preguntan a quién quiero ahora en mi equipo, diría Ronaldo", señala Hamann.



Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, también prefiere tener a Cristiano Ronaldo que a Salah en su equipo.



"No cambiaría a Cristiano Ronaldo por Salah. Solo hablo de mis jugadores. Tener a Cristiano Ronaldo en tu equipo es lo mejor que te puede pasar. Es el mejor y lo demuestra cada año", afirma el francés.



Mientras tanto, Salah y Cristiano Ronaldo prefieren no hablar de un duelo entre ambos.



"No va a ser una final entre Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo. Juego para un gran club y tenemos grandes jugadores, por lo que llegar a este partido fue un gran trabajo de equipo, que yo no puedo conseguir solo", dijo Salah.



Por su parte, según informaciones aparecidas en la prensa inglesa esta semana, Cristiano Ronaldo tiene una buena impresión de Salah y habría pedido a Florentino Pérez su fichaje.



La temporada que viene pueden ser compañeros, pero el sábado en Kiev serán rivales en un doble duelo, por el título de Champions y por el Balón de Oro.



Después llegará el Mundial para ambos. Con más ambiciones para Cristiano Ronaldo con una potente selección portuguesa.



Pero Salah ha guiado a Egipto hacia el Mundial, al que la selección más laureada del continente africano vuelve después de casi 30 años, cuando cayó en primera ronda en Italia-90.