Casemiro y David Alaba acompañan al plantel para afrontar el Real Madrid vs. Manchester City, el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Este domingo, el club de la capital de España difundió la lista de convocados con la inclusión del mediocampista y el defensor, pese a que siguen con problemas físicos.

De acuerdo con información del periódico Marca, el brasileño y el austriaco realizaron trabajos individuales y leves sobre el campo durante la sesión realizada antes del viaje. En ese sentido, se desconoce cuál será el papel de ambos con miras al compromiso en el estadio Etihad de los ‘Citizens’.

La misma fuente señaló que Carlo Ancelotti tendrá un panorama más claro recién en lunes, tras la práctica programada en el escenario del compromiso por la Liga de Campeones. La idea es conocer las sensaciones de Casemiro y Alaba, con problemas musculares que aquejan desde esta semana.

El sudamericano fue reportado con una lesión en la parte posterior de la pierna izquierda que le impidió aparecer a mitad de esta semana contra Osasuna en LaLiga Santander. Mientras que el europeo sí tuvo minutos en Pamplona, pero se marchó antes del pitazo final por una molestia en el aductor derecho.

Una buena y los ausentes

Ferland Mendy es otro de los futbolistas de Real Madrid que no tenían la presencia confirmada para medirse a Manchester City. No obstante, el francés evolucionó mejor que sus compañeros. El lateral izquierdo también entró en la convocatoria luego de completar las labores con el resto del grupo. No es descabellado que sea titular ante el elenco de Pep Guardiola.

Mariano Díaz y Luka Jovic siguen en proceso de recuperación por lo que son los descartes para el juego en Inglaterra. En tanto, Eden Hazard, que se sometió a una operación en el tobillo, anda en el camino de la rehabilitación y este domingo saltó al césped para continuar con la hoja de ruta señalada por el club.

La lista de convocados de Real Madrid ante Manchester City

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco y Camavinga.

Delanteros: Benzema, Asensio, Bale, Vinicius Junior y Rodrygo.