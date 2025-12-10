Ver Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la Champions League 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica; FOX One en México; Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) en España y Paramount+ y DAZN en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.