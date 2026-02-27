Real Madrid y Manchester City será uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Ambos clubes protagonizan una de las rivalidades más intensas del torneo en los últimos años y volverán a enfrentarse en una eliminatoria directa que promete emociones de principio a fin.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Manchester City?

El partido de ida se disputará el martes 10 o miércoles 11 de marzo de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el martes 17 o miércoles 18 de marzo en el Etihad Stadium, en Manchester. La UEFA confirmará en los próximos días la fecha exacta y el horario definitivo de cada compromiso.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City?

En cuanto al horario, los partidos de Champions League suelen jugarse a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay inicia a las 5:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

La transmisión en Sudamérica estará disponible por ESPN en televisión y vía streaming por Disney+ Premium. En España, el encuentro será emitido por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus, mientras que en México se podrá ver por FOX One o TNT Sports y en streaming mediante HBO Max. Estas señales cuentan con los derechos oficiales para emitir la Champions League en sus respectivas regiones.

Real Madrid y Manchester City llegan como dos de los principales candidatos al título, y el ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Bayern Múnich y Atalanta. Este enfrentamiento no solo definirá a uno de los clasificados, sino que también podría marcar el rumbo de la competencia rumbo a la final de la Champions League 2026.