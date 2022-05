Hoy el Santiago Bernabéu se tiñe de blanco con la ilusión de lograr una remontada histórica frente al Manchester City de Guardiola. Tras un partido de ida completamente inimaginable, los de Ancelotti recortaron la ventaja de los ingleses y cayeron tan sólo por 4-3.

Los de blanco saldrán a la cancha junto a su hinchada para lograr lo que parece imposible, lamentablemente la historia no está de su lado. Los 13 veces campeones de Europa no pasaron a la final en siete ocasiones en las que no consiguieron un resultado favorable en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.

1968: Manchester United 1-0 Real Madrid

Wembley fue el primer escenario donde el Real Madrid cayó por primera vez en semifinales de la Copa de Campeones de Europa, como se llamaba en aquella época. Los blancos se enfrentaron a un gran equipo inglés conocido como Holy Trinity, con estrellas como Bobby Charlton, Denis Law y George Best en el equipo.

Éste último marcaría el gol que sería decisivo para llevar a los red a la final, tras un partido de vuelta en el Berbabéu que quedaría 3-3. Finalmente el United se coronaría campeón de esa edición tras vencer por 4-1 al Benfica.

1987: Bayern de Múnich 4-1 Real Madrid

El Real Madrid llegaba al Estadio Olímpico de Berlín tras vencer en cuartos de final al Estrella Roja con la ventaja del gol de visita. El Bayern gran favorito en la serie no decepcionó y arroyó a los blancos en los primeros 40 minutos de juego con goles de Klaus Augenthaler, Matthäus y Roland Wohlfarth.

Butragueño sumó un tanto en solitario que poco sirvió cuando llegó el segundo gol de Matthäus que sentenció la serie. Pese a que vencieron en el partido de vuelta por 1-0, no lograron su pase a la final y el conjunto alemán cayó sorpredentemente 2-1 ante el Porto que se convirtió en el campeón de la temporada.

2001: Real Madrid 0-1 Bayern de Múnich

Conocida ya como la Liga de Campeones, el conjunto blanco llegaba a las semifinales tras remontarle al Galatasaray en un global de 5-3. Mientras que, el Bayern venía de eliminar al actual campeón de la temporada pasada el Manchester United. Con un Santiago Bernabéu completamente lleno, el equipo de Figo, Roberto Carlos y Raúl mostró poco juego ante los alemanes y una ordenada defensa.

Iniciado el segundo tiempo, una jugada en solitario que parecía trivial lleva el balón hacia Elber, el jugador brasileño aprovechó el desconcierto de los madridistas y sorprendió a Casillas con un lanzamiento para sentenciar el 1-0. En el partido de vuelta la dinámica no cambiaría mucho, el Bayern vencería por 2 a 1 y se proclamaría como el nuevo campeón.

2011: Real Madrid 0-2 FC Barcelona

Un clásico de fútbol español en semifinales de Champions era el sueño de todo futbolero y se cumplió. En una temporada llena de roces y tensiones entre ambos rivales, el partido histórico se jugó mucho antes del pitazo inicial. El equipo de Pep Guardiola llegó al Santiago Bernabéu decidido a darlo todo en medio de mucha polémica.

El encuentro inició y como era de esperarse ambos conjuntos no se guardaron nada. Cinco tarjetas amarillas, dos rojas para cada uno, faltas y peleas, el partido tuvo de todo. Los de Mourihno sabían que en su campo debían ganar, pero Leo Messi fue más y con dos goles cerró el partido.

Poco pudo hacer el equipo blanco en el partido de vuelta en el Camp Nou, con goles de Pedro y Marcelo para empatar el encuentro. Finalmente, el Barcelona ganaría la Champions de esa temporada y culminaría el año con el histórico triplete.

2012: Bayern de Múnich 2-1 Real Madrid

Una vez más el Bayern y el Madrid se enfrentaban en las semifinales de la Champions League. El equipo de Mourihno quería sacarse la espinita de la temporada pasada y llegar a la final en busca de la ´Décima´, pero no la tenía fácil.

En un encuentro bastante parejo parecía que el empate era inevitable luego de los goles de Ribéry y Özil para cada equipo. Ya cuando el partido llegaba a su fin, Mario Gómez remataría en el minuto 90 en medio de mucha confusión para la defensa blanca y dejaría el marcador 2-1 en favor de los alemanes.

El esfuerzo de los madridistas igualaría la serie en el partido de vuelta en la capital española, pero terminarían cayendo en los penales 3 a 1.

2013: Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid

Pólemico como siempre Mourihno puso las cartas sobre la mesa desde la previa del partido en el Signal Iduna Park y Jurgen Klopp le respondió en la cancha. El Madrid llegó confiado a suelo alemán tras una buena temporada pero no esperaba encontrarse con Robert Lewandowski.

No tuvieron que pasar ni 10 minutos para que el polaco anotara el primer tanto de la noche. Cristiano Ronaldo empató el encuentro cuando finalizaba el primer tiempo. Reanudado el juego, Lewandowski volvió a la carga sentenciando la serie con tres goles más, imponiendo un 4-1 histórico frente a los blancos.

Ya en el Berbabéu, el Madrid venció 2 a 0, pero no alcanzó para darle vuelta al marcador global luego de la contundencia de los alemanes en el partido de ida.

2015: Juventus 2-1 Real Madrid

Ya con Carlo Ancelotti a la cabeza, el Real Madrid viajó a Turín con grandes expectativas de llegar a una nueva final y defender el título. Unos sorprendes primeros minutos mostraron un equipo blanco desconcertado y desorientado sin encontrar su juego, lo que fue aprovechado por un jugador conocido, Álvaro Morata apareció en escena y marcó el primer tanto del partido, que no celebró, haciendo valer la famosa ´ley del ex´.

Cristiano Ronaldo siempre con hambre ganadora empató el partido antes de finalizar el primer tiempo. En la segunda mitad, los italianos salieron decididos a hacer valer su localía, mientras la confusión en el conjunto blanco continuaba. Una serie de errores de los blancos terminaría en un penal absurdo e indiscutible de Carvajal sobre Tévez, quién terminaría de darle la ventaja por 2 a 1 a la ´Juve´.

En el partido de vuelta, el Madrid intentó remontar el marcador pero sólo lograron un empate que no sirvió para llegar a la final y así el campeón se quedó fuera.