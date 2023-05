Previo a lo que será el partido de semifinales de UEFA Champions League entre Real Madrid vs. Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, Wayne Rooney, histórico jugador inglés y actual entrenador, dio su análisis y sorprendió al asegurar que los ‘Ciudadanos’ “destruirán a los ‘Merengues’.

“El Manchester City no solo ganará al Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, sino que los van a destruir. Puedo estar equivocado, pero creo que el City está en otro nivel. Nunca se puede descartar un equipo con la experiencia y la historia de Madrid, pero yo no apostaría por ellos. Creo que este es el año del City”, comenzó diciendo en el diario The Times de Inglaterra.

“Desde el comienzo de la temporada sentí que esta sería la campaña en la que Pep Guardiola finalmente conquistaría Europa con el City y el fútbol que su equipo está practicando en los últimos meses y la forma en que están alcanzando su punto máximo en el momento adecuado, solo ha reafirmado ese pensamiento”, agregó Rooney.

“Hace un año, el Madrid eliminó al City, pero ahora la dinámica es diferente. El City está mejor en defensa y es un equipo más paciente, pero el mayor cambio es Erling Haaland. La temporada pasada en el Bernabéu el equipo cinco minutos locos que le hicieron perder la eliminatoria. Con Haaland no habría pasado”, sentenció.

Wayne Rooney fue jugador de DC United entre el 2018 y 2019. (Foto: DC United)

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Manchester City?

El partido, válido por la semifinal ida de la UEFA Champions League, se jugará el martes 9 de mayo (14:00 horas) en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Podrás seguir la transmisión vía ESPN, FOX Sports, HBO Max, Movistar Liga de Campeones y STAR Plus.