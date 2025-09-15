Ver Real Madrid vs. Marsella EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Bernabéu por la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 16 de septiembre del 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, la 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus y ESPN, transmiten en Sudamérica. Max y Amazon Prime en México. En España lo televisa Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones; y Paramount+, TUDN y Univision en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.