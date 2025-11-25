Ver Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Georgios Karaiskakis por la fecha 5 de la Champions League 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, Caliente TV en México, Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) en España y Paramount+, Vix, TUDN y Univision en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.