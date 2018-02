Real Madrid vs. PSG: Aldo Corzo contó a "Marca" cómo frenar a Neymar

Este martes empezarán los octavos de final de la Champions League y la expectativa está puesta en el duelo entre Real Madrid y PSG. En España están preocupados por lo que pueda hacer Neymar, por ello se comunicaron con Aldo Corzo, quien dio algunas recomendaciones para frenar al brasileño.

En "Radio Marca" recordaron las palabras de Neymar, quien elogió el trabajo de Aldo Corzo en el duelo que Brasil ganó por 2-0 a Perú en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias Rusia 2018. Aquel partido se disputó en el 2016.

El medio español tituló "Descubriendo al PSG: el secreto para frenar a Neymar". Y en la nota puso lo siguiente: "Radio MARCA habla con alguien que conoce la fórmula para secarle: Aldo Corzo. El lateral derecho de la selección peruana frenó a Neymar en un encuentro entre selecciones por 2016".

A continuación las declaraciones de Aldo Corzo sobre cómo frenar a Neymar, de cara al Real Madrid vs. PSG por los octavos de final de la Champions League:

"Ocurrió en Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, fue un partido lindo porque enfrenté a uno de los mejores del mundo y tuve el valor para poder marcarlo de la mejor manera".

"Hay que estar cerca de él y tratar de que esté lejos de tu arco. Previamente hay que coordinar con el contención y el central para estar cerca de Neymar en caso llegue a pasar".

"No me gusta ir al golpe, me gusta quitar la pelota limpiamente. Fue un lindo duelo porque cada uno mostró su mejor versión".