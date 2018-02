El partido entre Real Madrid y PSG por los octavos de final de la Champions League ha despertado mucha expectativa en el mundo del fútbol. José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, también se animó a hablar de este encuentro y no descartó que en un futuro dirija al conjunto blanco.

“Esta es nuestra competición y el Real Madrid va a pasar la eliminatoria. Seguro. Llevamos dos seguidas. Somos los actuales campeones y lo demostraremos. En noches así el equipo se viene arriba. El PSG es un gran equipo con mucho gol, que se reforzó muy bien en verano", dijo el entrenador del Real Madrid Castilla.

Guti también se animó a hablar sobre la posibilidad de dar el gran salto y tomar las riendas del primer equipo del Real Madrid. Eso sí, el ex volante fue enfático que Zinedine Zidane debería seguir al mando del equipo.

"Esta es la última bala del Real Madrid, pero espero que haya cordura y no sea la última de Zidane. No hay que olvidar lo que ha hecho. También es la última bala del PSG al que no le valdría ganar la Liga y la Copa francesa. Zidane debe seguir pero, ¿cómo no voy a querer entrenar algún día al Real Madrid?", finalizó.